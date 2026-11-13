Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG - von Montega AG

13.11.2026 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Wuestenrot & Wuerttembergische AG

     Unternehmen:               Wuestenrot & Wuerttembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.11.2026
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

9M 2026: Q3 mit Beschleunigung in Leben, Wohnen bremst weniger stark

Die Wüstenrot & Württembergische AG hat mit der Q3-Mitteilung ihre letzte
Quartalsberichterstattung vor dem Wegfall der Berichtspflicht im
Scale-Segment vorgelegt. Ergebniszahlen nennt W&W nicht, bestätigt jedoch
die Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR Konzernergebnis (IFRS).

[Tabelle]

Versicherungsgeschäft wächst weiter, Leben mit Dynamik in Q3: Der
Versicherungsumsatz in der Schaden-/Unfallversicherung stieg in Q3 auf 775,0
Mio. EUR (+4,7% yoy) und wuchs damit leicht stärker als im Halbjahr. Treiber
bleibt...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/278cc68c-febe-45c8-a25f-922ac11d1f17

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=613ef0689bfce6d1ea512ca6e181042c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4c162673-df74-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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