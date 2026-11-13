Panne bei Microsoft bremst Firmen und Behörden weltweit

Bangalore/Sydney/Berlin 13. Nov (Reuters) - Ein ⁠massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams hat auch am Freitag Unternehmen, Behörden und andere Nutzer rund um den Globus beeinträchtigt. Die Behebung der am Donnerstag erstmals aufgetretenen Serverprobleme war auch bis zum Freitagmittag nicht vollständig gelungen. Die Bemühungen zur Wiederherstellung der Dienste kämen nicht wie erwartet voran, räumte der US-Softwarekonzern ein. Hacker stecken aber offenbar nicht hinter der Panne, hieß es weiter: "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine Hinweise auf schädliche Aktivitäten im ‌Zusammenhang mit diesem Vorfall vor."

Die Arbeit von Bundesbehörden beeinträchtigte der Ausfall offenbar nicht. "Die Bundesverwaltung ist arbeitsfähig und im Wesentlichen nicht von dem Ausfall betroffen", sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Unternehmen in der Bundesrepublik wurden dagegen dem Digitalministerium zufolge auf breiter Front ⁠von den Problemen getroffen. ⁠Das BSI gehe "von einer sehr großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Das Ministerium werde aus der Störung von Microsoft weitere Lehren ziehen, sagte der Sprecher weiter. "Wir sehen die Bedeutung von IT-Systemen für die Arbeitsfähigkeit von Unternehmen, auch von der Verwaltung. Und deswegen braucht es aus unserer Sicht Redundanzen und Alternativen, auf die man bei einem Ausfall zurückgreifen kann, um weiterarbeiten zu können", fügte er hinzu. Auch die Verbände Bitkom und DIHK forderten mehr digitale Resilienz.

Ein Microsoft-Sprecher in Deutschland wollte sich nicht zu den Problemen in der ‌Bundesrepublik äußern und verwies lediglich auf einen Kanal des US-Techriesen auf der Plattform X. ‌Der US-Techriese bekräftigte am Vormittag, der Konzern bemühe sich weiter, die weltweiten Probleme zu beheben. Einen Cyberangriff schloss das Unternehmen vorerst aus. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke erklärte, es handele sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024. Betroffen sind ⁠vor allem Funktionen von Microsoft 365, die auf der cloudbasierten E-Mail-Plattform Exchange Online basieren. Auf der Website Downdetector wurden in den USA in der ‌Spitze mehr als 130.000 Ausfälle gemeldet.

In einigen Ländern beeinträchtigte die Störung auch ⁠sensible Regierungsbereiche. Der Geheimdienst und die Bundespolizei in Australien meldeten Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen für seine Nutzer. In Japan war Regierungsangaben zufolge zudem die Infrastruktur des staatlichen Informationssystems betroffen.

PANNE ERZWINGT SOGAR RÜCKKEHR ZUM FAX

Die Auswirkungen zogen weite Kreise in der Wirtschaft. Die KI-Entwickler OpenAI und ‌Anthropic untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten. Der E-Mail-Support der indischen Fluggesellschaften IndiGo ⁠und Akasa Air war ebenfalls gestört. In Taiwan beeinträchtigte der ⁠Ausfall das Fondsmanagement von Wertpapierfirmen, Lebensversicherern und Investmentgesellschaften. Ein Unternehmen sagte einer mit der Situation vertrauten Person zufolge sogar ein geplantes Wertpapierpensionsgeschäft ab. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob die Vorlage seiner Quartalszahlen vom 12. November auf den 16. November. Der Börsenbetreiber Euronext rief Firmen auf, wichtige Informationen über das Telefon durchzugeben. Die Teams für Kapitalmaßnahmen und Börsenzulassungen seien von der Unterbrechung der E-Mail-Kommunikation betroffen. Bei dringenden Angelegenheiten wie Handelsaussetzungen oder Kapitalmaßnahmen sollten sich die Unternehmen telefonisch melden. In Taiwan griff ein Unternehmen Insidern zufolge für Börsengeschäfte sogar wieder auf Faxgeräte zurück.

ERNEUTER AUSFALL ZENTRALER DIENSTE BEI MICROSOFT

Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Januar. Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt. Marktanalyst Josh Gilbert von der Handelsplattform eToro erklärte, wiederholte Ausfälle könnten das Vertrauen ⁠der Kunden langfristig beschädigen.

(Bericht von Harshita Mary Varghese, Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia und Stefica Bikesh, Andreas Rinke, Christian Krämer, geschrieben von Alexandra Falk und Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)