Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Haushalt/Koalition

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Haushalt/Koalition

"Hurra, wir leben noch", kann nicht allen Ernstes die wichtigste Erfolgsbotschaft von Schwarz-Rot sein. Für das Bündnis also, das bei seinem Antritt versprach, die historischen Herausforderungen, vor denen Deutschland aktuell steht, erfolgreich meistern zu wollen. Für eine Regierung mit Gestaltungsanspruch ist zusammenbleiben eine Voraussetzung, kein Ergebnis. Jetzt lobt sich also die Union wie eh und je vor allem für das Abwehren von Steuererhöhungen, die SPD feiert sich derweil für das Abwenden von Sozialkürzungen. Minus plus Minus ist aber noch lange nicht Plus, liebe Koalition./yyzz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Nach Wahlsieg der Demokraten
Bitcoin fällt unter 73.000 US-Dollar - Zinsen und US-Politik im Blickgestern, 12:52 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin fällt unter 73.000 US-Dollar - Zinsen und US-Politik im Blick
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen