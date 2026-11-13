Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Reformdebatte
dpa-AFX · Uhr
LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Reformdebatte:
Das Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz am Schluss dieser Legislaturperiode ist in der Union längst beschlossene Sache. Dass es bis dahin noch so lange dauert, bedeutet für unser Land wertvolle verlorene Zeit. Denn mit jedem Tag, da die Dinge im Letzten einfach so weiterlaufen wie bisher - von den halb garen Reformen, die viel zu wenig bringen werden, bis hin zur Umweltzerstörung, die wir jeden Sommer noch stärker spüren - geht vor allem wertvolle Zeit verloren./yyzz/DP/mis
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