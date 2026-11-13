Quantum Systems: Bundeswehr-Drohnen fliegen nach Cyberangriff wieder

Berlin, ⁠13. Nov (Reuters) - Nach einem Cyberangriff sind die Drohnen des bayerischen Rüstungs-Startups Quantum Systems Unternehmensangaben zufolge auch bei der Bundeswehr wieder im Einsatz. "Die Flotte ist ‌weltweit im Betrieb - auch in Deutschland und bei der Bundeswehr", teilte das Unternehmen in Gilching ⁠bei München ⁠mit. Die Bundeswehr sei der einzige Kunde gewesen, der die Drohnen vorsichtshalber aus dem Verkehr gezogen habe. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass dies dazu geführt habe, dass eine Bundeswehr-Übung ‌kürzlich ohne die Quantum-Systems-Drohnen stattgefunden ‌habe. Das Verteidigungsministerium wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf das Unternehmen.

Quantum bestätigte, dass das Unternehmen ⁠im Oktober einen "aktiven Cyberangriff von feindlichen Akteuren" festgestellt ‌habe. Dieser sei jedoch ⁠von den eigenen IT- und Cybersicherheits-Experten eingedämmt worden. Auch die Behörden seien dabei eingebunden worden. Dank der schnell ergriffenen Maßnahmen bestehe ‌kein Risiko, die ⁠unbemannten Quantum-Systeme zu verwenden, ⁠erklärte der Sprecher. Ob auch andere Hersteller oder Drohnen von der Attacke betroffen waren, war zunächst unklar. Quantum hatte im Oktober einen Vertrag unterzeichnet, die Ukraine mit Abfangdrohnen zu beliefern.

(Bericht von James MackenzieMitarbeit: Markus WacketGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)