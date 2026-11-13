Rheinmetall: Die günstige Bewertung eröffnet neue Kurschancen

Was bewegt die Aktie?

Eine weitere Gewinnwarnung belastet den Rüstungssektor. CSG hat die Prognose gesenkt, insbesondere für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit. Die CSG-Aktie verlor daraufhin mehr als 17 Prozent, und der Kursdruck erfasste auch andere Rüstungsaktien. Für Rheinmetall kommt diese Belastung nach einem bereits kräftigen Rückgang: Der Kurs fiel innerhalb eines Tages von rund 1.000 Euro auf knapp über 800 Euro.

Zugleich sanken mehrere Kursziele für Rheinmetall im Schnitt um etwa 20 Prozent. Einige Kaufempfehlungen wechselten auf Halten. Diese Abstufungen kommen spät: Wer der Aktie nur noch einen Wert von 800 bis 900 Euro beimisst, hätte ihre Attraktivität bereits bei einem Kurs von 1.200 Euro kritisch prüfen müssen. Nach dem Rückgang stellt sich die Bewertungsfrage auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau erneut.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen unter 18. Zuvor erreichte diese Bewertungskennzahl Werte zwischen 50 und 60, während der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bei etwa 25 liegt. Damit kostet die Aktie gemessen am Gewinn inzwischen deutlich weniger als im Fünfjahresmittel. Die frühere hohe Bewertung ist einer wesentlich günstigeren Ausgangslage gewichen, die neue Kurschancen eröffnet.

Ein wesentliches Risiko bleiben mögliche Projektverzögerungen bei Aufträgen der deutschen und anderer europäischer Regierungen. Wenn die Projekte trotz solcher Verzögerungen umgesetzt werden, sollten die Umsätze und Gewinne weiter steigen. Diese Entwicklung würde auch höhere Aktienkurse unterstützen. Der Kapitalmarkttag am 27. November ist deshalb der nächste wichtige Termin für Aktionäre; dort besteht die Aussicht auf positive Nachrichten zur weiteren Entwicklung von Rheinmetall.

Martins Einschätzung

Im Bereich von 800 Euro überwiegen die Kurschancen die Risiken deutlich. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis unter 18 macht die Aktie angesichts ihres früheren Bewertungsniveaus und ihres Fünfjahresdurchschnitts attraktiv.

Entscheidend bleibt die Umsetzung der Projekte. Steigen dadurch Umsätze und Gewinne weiter, sollte sich das auch im Aktienkurs widerspiegeln. Der Kapitalmarkttag könnte einen Anlass bieten, eine Position im Depot aufzubauen.