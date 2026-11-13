Richemont mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter. Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im ersten Halbjahr um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro (+39 Prozent).

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag allerdings deutlich über dem Konsens.

Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht./ys/mk/AWP/stk

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