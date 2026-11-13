Robra neue Vorsitzende des BA-Verwaltungsrats

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Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Juristin Anna Robra ist neue Vorsitzende des Verwaltungsrates der Bundesagentur für Arbeit. Das teilte die Bundesagentur in Nürnberg mit. Robra ist von der Arbeitgeberseite in den Verwaltungsrat der größten deutschen Behörde entsandt und gehört dem Selbstverwaltungs-Gremium bereits seit 2017 an.

Robra ist Nachfolgerin von Christina Ramb als Mitglied in der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). Nun folgt sie Ramb, die ins Bundeskanzleramt gewechselt war, auch in deren niedergelegter Funktion als BA-Verwaltungsratschefin.

Der aus 21 Mitgliedern bestehende BA-Verwaltungsrat setzt sich in paritätischer Aufteilung aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Bundesregierung zusammen. Er beschließt unter anderem den Haushalt und bestimmt damit wesentlich über die finanzielle Handlungsfähigkeit der Behörde. Stellvertretende Vorsitzende ist DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur ist mit Andrea Nahles ebenfalls eine Frau.

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