ROUNDUP 2: Ukraine und Russland melden nach Drohnenangriffen Tote und Verletzte

(neu: Äußerung des ukrainischen Generalstabs ergänzt.)

WOLGOGRAD/ODESSA (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben nach ihren Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende neue schwere gegenseitige Angriffe und mehrere Opfer gemeldet. In der südukrainischen Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurden laut Behörden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew meldete einen Angriff auf ein Krankenhaus. Dort sei ein Mensch verletzt worden.

Bei einem Angriff in Saporischschja wurden zudem 13 Menschen verletzt, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Militärgouverneur Mychajlo Semikin sprach zuvor außerdem von einem Toten nach einem Angriff auf ein nicht näher beschriebenes Industrieobjekt und einem Toten und vier Verletzten nach einer Attacke in einem Wohngebiet.

In der russischen Großstadt Wolgograd (früher Stalingrad) wurden vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ukrainische Medien berichteten, dass dort eine Ölraffinerie getroffen worden sei. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, teilte die Stadt mit. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe.

Der Generalstab in Kiew bestätigte einen Angriff auf die Raffinerie in Wolgograd. Sie sei wichtig für die Versorgung der russischen Armee im Süden. Kraftstoff werde an die Front geliefert und zu Flugplätzen, von denen Flugzeuge zu Angriffen in die Ukraine starteten, hieß es zur Begründung.

Behörden: Mehrere Tote in Russland

Auch in Samara kamen nach Behördenangaben vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff ums Leben. Ein nicht näher bezeichnetes Industrieunternehmen sei attackiert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Fedorischtschew, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Demnach gab es auch Verletzte. Im russischen Gebiet Brjansk sei eine 52 Jahre alte Frau bei einem Drohnenangriff getötet worden, teilten die Behörden dort mit.

Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit fast fünf Jahren. Die vom Westen mit Milliarden und Waffen unterstützte Ukraine wehrt sich mit Gegenattacken auf Ziele im russischen Hinterland. Auf einem informellen EU-Gipfel in Dublin beraten die Europäer heute über die weitere Unterstützung für die Ukraine.

Die Kriegsparteien verhandelten in dieser Woche erstmals nach mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung wieder über eine Beendigung des Krieges. In Sicht ist ein Waffenstillstand aber nicht. Vereinbart wurde in Abu Dhabi bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch ein weiterer großer Austausch von Kriegsgefangenen./mau/DP/men