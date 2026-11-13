ROUNDUP/Aktien New York: Anleger begrüßen Preisdaten - Nvidia fallen erneut

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche den Leitindex Dow Jones Industrial noch einmal etwas angetrieben. Er legte am Freitag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.392 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von gut zwei Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen aber weiter ab.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise zwar erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet.

Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,5 Prozent auf 28.154 Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.587 Zähler nach. Am Vortag hatten die großen US-Börsenbarometer sämtlich leicht nachgegeben.

Wenige Tage vor dem Börsengang des Plattformbetreibers Anthropic beruhigte sich die Lage in der KI-Branche etwas nach dem Führungsbeben bei Nvidia. Die Aktien des Chipgiganten fielen gleichwohl um weitere 1,5 Prozent. Am Vortag waren sie auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 eingebrochen. Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat nun Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die technische Anfälligkeit ließ die Anleger nicht ganz kalt, der Aktienkurs sank um 0,3 Prozent.

Zahlen hatte es am Vorabend nach US-Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um 3,7 Prozent. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials , die Aktien gaben um 1,5 Prozent nach. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Einige Investmenthäuser senkten aber ihre Kursziele für die Aktien./bek/he