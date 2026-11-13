ROUNDUP/Berichte: Bund könnte Eons und RWEs Urenco-Anteil kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will sich nach einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" aus geostrategischen Gründen am Atomtechnikkonzern Urenco beteiligen. Nach Informationen der Zeitung plant der Bund, ein Drittel des multinationalen Brennelemente-Herstellers mit Sitz in Großbritannien zu übernehmen. Bei diesem Drittel soll es sich um den zu gleichen Teilen von den deutschen Energiekonzernen RWE und Eon gehaltenen Anteil handeln. Urenco betreibt auch in Deutschland bei Gronau eine Urananreicherungsanlage.

Über eine geplante Beteiligung des Bundes an Urenco berichtete auch die "Süddeutsche Zeitung". Auch der Deutschen Presse-Agentur wurden solche Pläne aus Bundestagskreisen bestätigt.

Bislang keine offizielle Bestätigung

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte sich in der Regierungspressekonferenz am Freitag "zu etwaig laufenden Abstimmungen und konkreten Inhalten von vertraulichen Gesprächen wie üblich" nicht äußern. Auch Medienberichte wolle er nicht kommentieren.

An Urenco sind bislang zu je einem Drittel die Staaten Großbritannien und die Niederlande beteiligt. Das weitere Drittel teilen sich über ein Gemeinschaftsunternehmen die beiden ehemaligen deutschen Atomkraftwerksbetreiber RWE und Eon.

Neuer Vier-Milliarden-Euro-Ausgabenposten im Haushaltsplan

Am Donnerstag war in der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag ein neuer Ausgabenposten in Höhe von vier Milliarden Euro aufgetaucht: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft". Nach Informationen der "Welt" aus dem politischen Berlin wurde die Summe für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und Eon eingestellt.

Weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium wollten sich auf Anfrage der dpa zu den Berichten äußern. Auch Sprecher der beiden Energiekonzerne wollten die Berichte nicht kommentieren. Ein Urenco-Sprecher erklärte: "Wir äußern uns generell nicht zu den Eigentumsverhältnissen."

"Süddeutsche": Urenco soll Uran für Atom-U-Boote produzieren

Die "Welt" berichtete unter Berufung auf Insider weiter, dass die Energieversorger ihre Beteiligung aus zwei Gründen abgeben wollten. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr, hieß es. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten von Großbritannien immer stärker auch im militärischen Nuklear-Bereich aktiv.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, dass die Firma hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren solle. Das Investment sei ein Wunsch auch anderer europäischer Staaten./tob/DP/mis