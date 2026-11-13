ROUNDUP: Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit. Techniker der FAA arbeiteten daran. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen.

Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2011. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.

Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wie lange der Stopp andauern könnte./so/DP/he