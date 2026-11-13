ROUNDUP: Zahl der Insolvenzen höher - aber auch mehr neue Betriebe

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im August 2026 erneut gestiegen. Die Amtsgerichte registrierten 2.067 beantragte Verfahren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 4,4 Prozent mehr als im August 2025. Im Juli hatte der Anstieg mit 8,0 Prozent deutlich höher gelegen.

Von Januar bis August wurden 17.252 Unternehmensinsolvenzen gezählt, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aktuell geht es aber um weniger Geld, denn die Forderungen der Gläubiger sanken von 37,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 25,9 Milliarden Euro. Im Durchschnitt waren also kleinere Unternehmen betroffen.

Die anteilig meisten Fälle gab es in der Branche Verkehr und Lagerei mit 97,6 Fällen je 10.000 Unternehmen, gefolgt vom Gastgewerbe und dem Baugewerbe. Die Anträge werden erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts gezählt. Der tatsächliche Antrag liegt oft rund drei Monate zurück. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle erwartet auf Grundlage dieser schon vorliegenden Anträge für November und Dezember weniger Fälle.

Mehr neue Gewerbebetriebe

Gleichzeitig ist in Deutschland die Zahl der Betriebsneugründungen gestiegen. In den ersten neun Monaten ließen bei 103.700 Firmen die Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und vor allem auch deutlich mehr als die 72.500 vollständigen Betriebsaufgaben in dieser Kategorie. Einschließlich der kleineren Betriebe wurden in den ersten drei Quartalen in Deutschland 525.100 Gewerbe neu gegründet. Das waren 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ceb/DP/mis