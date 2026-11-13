Schmuckgeschäft von Richemont wächst langsamer als erwartet - Aktie fällt

Paris/Zürich, 13. ⁠Nov (Reuters) - Das Schmuckgeschäft des Luxusgüterkonzerns Richemont verliert an Tempo. Die Erlöse in der Sparte mit den Marken Cartier, Buccellati und Van Cleef & Arpels legten währungsbereinigt im zweiten Quartal zwar um 14 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro zu, wie das ‌Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Richemont verfehlte damit aber leicht die Analystenerwartungen. Die Anzeichen für ein nachlassendes Wachstum im Schmucksektor überschatteten einen stärker ⁠als erwartet ⁠ausgefallenen Anstieg des Gesamtumsatzes. Von Juli bis September setzte Richemont 5,95 Milliarden Euro um, 13 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Im ersten Quartal hatte das Wachstum noch 20 Prozent betragen. Das verhaltene Geschäft im Schlüsselmarkt China und die vom Krieg in Nahost ausgelösten Bremsspuren setzten den meisten Herstellern zu. "Das Vertrauen ‌auf dem chinesischen Festland ist immer noch ‌nicht auf seinem Allzeithoch, und wir sehen weiterhin ein eher verhaltenes, wenn auch stabiles Geschäft", erklärte Konzernchef Nicolas Bos.

Die Erlöse in der Uhrensparte mit den Schweizer Marken ⁠Piaget und IWC kletterten im Quartal um zwölf Prozent auf 833 Millionen Euro. ‌Der Nettogewinn zog im ersten Halbjahr ⁠um 39 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro an. Damit übertraf das Genfer Unternehmen die Analystenerwartungen. Dennoch fiel die Richemont-Aktie um bis zu neun Prozent. Die Anleger fragten sich, ob eine schnellere Normalisierung des ‌Wachstums in der Schmucksparte Anlass zur ⁠Sorge gebe, erklärten die Analysten des ⁠Brokers Jefferies.

Richemont stellt in dem Bereich Broschen, Ohrringe und Halsketten her und hatte sich dank seines höheren Schmuckanteils über lange Zeit gegen den Trend in der schwächelnden Luxusbranche gestemmt. Konzernchef Nicolas Bos wollte sich nicht zu Berichten äußern, wonach sich Richemont einem Bieterkonsortium für eine Mehrheitsbeteiligung am Diamantenförderer De Beers anschließen könnte. Er sagte, natürliche Edelsteine seien für die Juweliere des Konzerns wichtig und würden dies bleiben.

(Bericht von Alessandro Parodi, ⁠John Revill und Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)