Schnabel: Mit Reformagenda kann Deutschland mehr Wachstumspotenzial heben

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Trotz struktureller Probleme sieht EZB-Direktorin Isabel Schnabel mit gewisser Zuversicht auf die deutsche Wirtschaft. "Mit einer ehrgeizigen Reformagenda und einer mutigen Investitionsinitiative kann Deutschland mehr privates Kapital, Innovationen und Wachstum im eigenen Land verankern", sagte sie am Freitag laut ‌Redetext auf einer Konferenz der litauischen Zentralbank in Vilnius. Ihr Heimatland habe bereits Schritte unternommen, um makroökonomische Ungleichgewichte sowie den Rückgang des Potenzialwachstums anzugehen. ⁠Die Fiskalpolitik ⁠sei dabei ein zentrales Instrument. Der fiskalische Impuls, der auf den Weg gebracht wurde, sei schließlich der größte seit dem Zweiten Weltkrieg.

Angesichts ihrer haushaltspolitischen Ausgangslage könne sich die Bundesrepublik diesen Kurs leisten – insbesondere dann, wenn die Maßnahmen dazu beitragen sollten, den rückläufigen Trend beim Potenzialwachstum umzukehren. "Sollte dies gelingen, würden ‌die zusätzlichen Ausgaben die fiskalische Tragfähigkeit Deutschlands eher ‌stärken als schwächen – mit positiven Ausstrahlungseffekten auf das übrige Europa."

Gezielte öffentliche Investitionen in die Infrastruktur, die Unterstützung des grünen und digitalen Wandels sowie Maßnahmen zur Stärkung der ⁠deutschen Verteidigungsfähigkeit stärkten nicht nur die Binnennachfrage. Sie verbesserten auch die Angebotsseite. Damit ‌trügen sie auch dazu bei, die ⁠deutsche Wirtschaft aus der Stagnation zu führen.

ZIEL: POTENZIALWACHSTUM STEIGERN

Höhere öffentliche Ausgaben könnten – sofern sie klug eingesetzt und von Strukturreformen begleitet würden – das Potenzialwachstum steigern und private Investitionen anregen. Dieser Mechanismus sei in Deutschland von ‌besonderer Bedeutung. Denn Unternehmen hätten hierzulande ⁠in der Vergangenheit auf steigende Energiekosten ⁠und übermäßige Bürokratie häufig damit reagiert, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Dies spiegele sich in den deutschen Direktinvestitionen im Ausland wider, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hätten.

"Mit anderen Worten: Die Investitionslücke im Inland ist nicht auf einen Mangel an rentablen Investitionsideen bei deutschen Unternehmen zurückzuführen. Es handelt sich vielmehr um eine Entscheidung bei der Kapitalallokation", sagte die deutsche EZB-Direktorin, die Angang Januar frühzeitig abtritt und zum Internationalen Währungsfonds ⁠wechseln wird.

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)