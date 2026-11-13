Schneider: Chemie-Industrie wird im Emissionshandel deutlich entlastet

Berlin, ⁠13. Nov (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat eine Einigung von EU-Staaten und Europaparlament auf Milliardenentlastungen für die Chemieindustrie beim europäischen ‌Emissionshandel begrüßt. Die Unterhändler hätten sich darauf verständigt, die Industrie von 2026 ⁠bis ⁠2030 um insgesamt neun Milliarden Euro zu entlasten, teilte sein Ministerium am Freitag mit. "Nachdem die EU-Kommission bereits Entlastungen in Höhe von sechs Milliarden ‌Euro zugesagt hatte, ist ‌in den weiteren Verhandlungen eine Ausweitung auf neun Milliarden Euro gelungen", sagte ⁠Schneider.

Unternehmen müssen für ihren Ausstoß des klimaschädlichen ‌Kohlendioxids CO2-Zertifikate vorweisen, ⁠die sie teilweise kostenlos erhalten. Künftig sollen insbesondere energieintensive Chemiebetriebe mehr dieser kostenlosen Verschmutzungsrechte bekommen, um ‌sie im internationalen ⁠Wettbewerb zu entlasten. Nach ⁠Ministeriumsangaben bleibt die europäische Obergrenze für den CO2-Ausstoß unverändert. Die vorläufige Einigung muss noch vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)