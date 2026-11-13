Schneider: Chemie-Industrie wird im Emissionshandel deutlich entlastet
Berlin, 13. Nov (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat eine Einigung von EU-Staaten und Europaparlament auf Milliardenentlastungen für die Chemieindustrie beim europäischen Emissionshandel begrüßt. Die Unterhändler hätten sich darauf verständigt, die Industrie von 2026 bis 2030 um insgesamt neun Milliarden Euro zu entlasten, teilte sein Ministerium am Freitag mit. "Nachdem die EU-Kommission bereits Entlastungen in Höhe von sechs Milliarden Euro zugesagt hatte, ist in den weiteren Verhandlungen eine Ausweitung auf neun Milliarden Euro gelungen", sagte Schneider.
Unternehmen müssen für ihren Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids CO2-Zertifikate vorweisen, die sie teilweise kostenlos erhalten. Künftig sollen insbesondere energieintensive Chemiebetriebe mehr dieser kostenlosen Verschmutzungsrechte bekommen, um sie im internationalen Wettbewerb zu entlasten. Nach Ministeriumsangaben bleibt die europäische Obergrenze für den CO2-Ausstoß unverändert. Die vorläufige Einigung muss noch vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)