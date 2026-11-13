Schneider lässt Verlängerung des Tankrabatts offen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat sich zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob die Bundesregierung den Tankrabatt über das Jahresende hinaus verlängert. "Die hohen Preise sind eine große Belastung, und kurzfristig haben die meisten Leute keine Chance zum Umstieg", sagte Schneider den Funke-Medien. Darum sei es richtig, dass die Regierung die Menschen jetzt zeitlich befristet entlaste.

"Zugleich kann kein Land dauerhaft gegen den Weltmarkt ansubventionieren", sagte der SPD-Politiker. Wichtig sei es, die Abhängigkeit von teurem Öl und Gas zu reduzieren, "indem wir zum Beispiel den Leuten mit der Förderung für Wärmepumpen und E-Autos beim Umstieg helfen".

Ob 2027 Entlastungen beim Spritpreis damit ausgeschlossen seien, bestätigte Schneider mit Verweis auf die Weltlage jedoch nicht. "Leider weiß niemand, wie die Lage im nächsten Jahr sein wird, in der Ukraine oder im Iran", sagte er. "Was auf jeden Fall richtig ist, ist so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, sich mit Elektroautos vor hohen Spritpreisen zu schützen."

Verbrenner künftig nur noch etwas für "Nostalgiker"

Verbrennerautos sind nach Einschätzung Schneiders "zumindest langfristig wohl eher etwas für Nostalgiker". "Es wäre jedenfalls ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie noch einmal auf diese Technologie wettet", sagte er. "Die Kunden haben nämlich inzwischen verstanden, wie schmerzhaft die Abhängigkeit von der Zapfsäule ist - nicht nur bei uns, sondern weltweit."

Dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 zu lockern, sieht Schneider gelassen. In neun Jahren kauften in Deutschland ohnehin nur noch wenige Verbraucher einen Verbrenner: "Der Trend zum E-Auto ist da, und der wird auch nicht mehr weggehen."/sl/DP/stk