Siemens: +58 % Aufträge – zündet KI jetzt die DAX-Aktie?









Siemens überrascht mit Rekordzahlen – und zeigt, dass der KI-Boom längst nicht nur ein Geschäft für amerikanische Technologiekonzerne ist. Der deutsche Industriekonzern meldet für das vierte Quartal 2026 einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro. Gleichzeitig erreicht das Industrieergebnis einen neuen Höchststand. Hinter dem Wachstum stehen milliardenschwere Infrastrukturaufträge, die steigende Nachfrage nach moderner Automatisierungstechnik und der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren. Insbesondere die Zusammenarbeit mit NVIDIA könnte für Siemens zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung?





Mit einem Auftragsbestand von 143 Milliarden Euro und höheren Wachstumszielen für 2027 sind die Voraussetzungen vielversprechend – allerdings hat auch die Siemens-Aktie bereits deutlich zugelegt. Dazu kommt ein weitreichender Konzernumbau rund um Siemens Healthineers, der die zukünftige Unternehmensstruktur und wichtige Bewertungskennzahlen verändern dürfte. Ist Siemens auf dem Weg vom klassischen Industriekonzern zu einem der wichtigsten KI- und Infrastrukturunternehmen Europas? Oder spiegeln die aktuellen Aktienkurse bereits einen Großteil des erwarteten Wachstums wider? In unserer aktuellen Ausgabe von „Aktien im Fokus“ analysieren wir gemeinsam mit Andreas Bernstein und Roland Jegen die neuesten Geschäftszahlen, den KI-Faktor und die Chancen und Risiken der Siemens-Aktie.









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