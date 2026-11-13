SPD-Fraktionsvize Möller hält Wehrpflicht-Debatte vorerst für beendet

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller sieht die Debatte über eine Wehrpflicht angesichts der aktuellen Zahlen beim freiwilligen Wehrdienst vorerst als beendet an. Die Diskussion darüber sei für sie vom Tisch, sagte die Außen- und Verteidigungspolitikerin am Freitag. Voraussetzung sei, dass sich die jungen Menschen mit der ‌Frage eines Dienstes auseinandersetzten und es insgesamt zu einem gesellschaftlichen Diskurs komme. Die Zahlen liegen Möller zufolge sowohl bei den Wehrdienstleistenden als auch bei den Reservisten gerade eben ⁠über dem ⁠gesetzlich vorgesehenen Korridor. Die Werte seien im Moment "ganz positiv", erklärte sie mit Blick auf eine öffentliche Anhörung in dieser Woche und die in der kommenden Woche anstehende Abstimmung über das Reservestärkungsgesetz.

Die Bundeswehr will spätestens bis Mitte der 30er-Jahre eine Truppe von 460.000 Soldaten haben. Davon sollen 260.000 aktive Soldaten sein (derzeit knapp 190.000) sowie rund 200.000 Reservisten. Die Zahl ‌der Reservisten belaufe sich nach ihrer Einschätzung derzeit auf ‌71.000 oder 72.000. Man sei auch dort zumindest auf einem guten Weg, die Zahlen erreichen zu können, sagte Möller. Das Wehrdienstgesetz enthält Vorgaben für den Aufwuchs bei beiden Gruppen.

Seit Anfang des Jahres ⁠werden 18-Jährige angeschrieben und nach einer Bereitschaft gefragt. Männer müssen antworten, Frauen können es. Parallel ‌zu den neuen Wehrdienstregelungen steigt nicht nur die ⁠Zahl der Freiwilligen, sondern auch die der Kriegsdienstverweigerer.

Dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zufolge sind zwischen dem 01. Januar bis 31. Oktober 2026 insgesamt 16.869 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen. Im Jahr 2025, vor dem neuen Wehrdienstgesetz, waren es ‌im gleichen Zeitraum nur 3879 Anträge.

Laut der Deutschen ⁠Friedensgesellschaft–Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) kommt die überwiegende Zahl von ⁠Ungedienten. Auch die Zahl der Anträge von Reservisten sei gestiegen, was die Organisation auf das geplante Reservestärkungsgesetz zurückführt, das voraussichtlich ab Anfang 2027 in Kraft tritt.

Das Gesetz sieht eine Abschaffung der doppelten Freiwilligkeit vor. Reservisten sollen demnach bei einer Heranziehung zu Wehrübungen während ihrer Arbeitszeit der Freistellung durch ihren Arbeitgeber künftig nicht mehr widersprechen können. Dies betreffe rund eine Million Menschen. "Die Zahlen zeigen, dass der gesellschaftliche Widerspruch gegen die Militarisierung wächst", erklärte DFG-VK-Sprecherin Clara Meier. Die Organisation rechnet bis Ende des Jahres mit dem ⁠Eingang von mehr als 20.000 Anträgen bei der Bundeswehr.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)