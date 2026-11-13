Streit um Stromsteuer überschattet Abschluss der Haushaltsberatungen

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 13. Nov (Reuters) - Der Bundeshaushalt für 2027 steht, doch der Streit in der schwarz-roten Koalition über weitere Steuerentlastungen reißt nicht ab. Nach fast 16-stündigen Verhandlungen billigte der Haushaltsausschuss des Bundestages am frühen Freitagmorgen den Etat. Die geplante Neuverschuldung von über 210 Milliarden Euro ist die zweithöchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Union dringt dennoch darauf, im Koalitionsausschuss in der kommenden Woche über eine Senkung der Stromsteuer für alle zu ‌beraten. Sie würde den Bund jährlich rund fünf Milliarden Euro kosten. Ein Vorschlag zur Gegenfinanzierung liegt nicht vor.

Grüne und Linke gingen mit der Koalition scharf ins Gericht. Durch milliardenschwere Verschiebungen und fragwürdige Finanzierungsmodelle würden die finanziellen Belastungen verschleiert. "Das ist eine Bretterbude ⁠ohne Fundament", sagte Grünen-Haushälter ⁠Sebastian Schäfer. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch sagte: "Das ist ein unseriöser Haushalt, ein Irrgarten aus Schulden, Tricks und Verschiebungen."

KOALITION: THEORETISCH ERGÄNZUNG UM STROMSTEUER MÖGLICH

CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase sagte, dass die Stromsteuer kommende Woche "nochmal auf der politischen Agenda" stehe. Dann will die Union im Koalitionsausschuss auf eine Entlastung für 2027 dringen. Theoretisch könne der bereits im Haushaltsausschuss gebilligte Etat noch geändert werden, etwa durch eine Sondersitzung. "Das haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt, sondern er ist immer so geblieben, wie er nach der Haushaltsentscheidung war", räumte Haase ein.

SPD-Haushälter Thorsten Rudolph zeigte ‌sich grundsätzlich offen für weitere Entlastungen, stellte aber Bedingungen. "Wir dürfen das nicht über ‌neue Schulden finanzieren." Die Koalition habe für 2027 bereits eine Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro schließen müssen. Für weitere Steuersenkungen seien zusätzliche Einsparungen erforderlich. Wenn man sich darauf einigen könne, sei auch eine Senkung der Stromsteuer oder ein weiterer Ausgleich der kalten Progression bei der Steuer möglich.

ETATENTWURF: MEHR ⁠ALS HÄLFTE DER SCHULDEN FÜR VERTEIDIGUNG

Die Ausgaben im Kernhaushalt 2027 steigen nach der Bereinigung auf 560,9 Milliarden Euro und liegen damit rund ‌5,5 Milliarden Euro über dem Regierungsentwurf. Die Nettokreditaufnahme erhöht sich auf knapp ⁠123 Milliarden Euro. Hinzu kommen 57,8 Milliarden Euro neue Schulden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie 29,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Damit nimmt der Bund so viele neue Schulden auf wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Die Investitionen im Kernhaushalt steigen um 5,6 Milliarden auf 61,8 Milliarden Euro.

Die Koalition verteidigte die in der Bereinigungssitzung ‌nochmals erhöhte Neuverschuldung. "Deutlich über die Hälfte aller Schulden, die wir aktuell ⁠aufnehmen, geben wir für den Bereich Sicherheit und Verteidigung aus", ⁠sagte Rudolph. Hintergrund seien die Bedrohung durch Russland und die Notwendigkeit, dass Europa mehr Verantwortung für seine Verteidigung übernehme. Haase verwies auf erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung: "Wir sehen jetzt ein erstes Pflänzchen und wir müssen zusehen, dass wir das weiter pflegen, dass das ein dauerhafter Aufschwung wird."

Grünen-Haushälter Schäfer warf der Koalition ein "Führungsvakuum" vor. Die Regierung rechne Ausgaben für die Grundsicherung klein und finanziere die Bundesagentur für Arbeit mit Darlehen, deren Rückzahlung ungewiss sei. Auch würden Investitionen zwischen Haushaltsbereichen verschoben, um zusätzliche Schulden aufnehmen zu können. Bartsch kritisierte auch, dass im Etat kurzfristig vier Milliarden Euro für Beteiligungen an Energieunternehmen eingeplant worden seien, ohne dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Verwendungszweck im Haushaltsausschuss erläutert habe.

Erst kurz vor der Bereinigungssitzung hatten sich Union und SPD darauf verständigt, auf die ⁠geplante Plastiksteuer zu verzichten und die Zuckersteuer auf 2028 zu verschieben. Auch Kürzungen bei Sozialleistungen wurden teilweise zurückgenommen. Der Bundestag soll den Haushalt in zwei Wochen verabschieden.

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