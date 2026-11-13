TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. November

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26 08:00 DEU: Insolvenzen 8/26 08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab) 08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26 08:30 CHE: Importpreise 10/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab) 10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab) 14:00 POL: Handelsbilanz 9/26 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26 17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen 09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M. DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi