Trump bekräftigt Interesse an Machtwechsel auf Kuba

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe", sagte Trump in einem Radiointerview. Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: "Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen."

Trump hatte bereits mehrfach eine US-Militärintervention auf Kuba ins Gespräch gebracht. So sagte er im Oktober bei einem Auftritt vor der da noch bevorstehenden US-Parlamentswahl, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen - die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.

Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt./so/DP/stk

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen