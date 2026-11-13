Umfrage: Nur gut die Hälfte der Beschäftigten erhält Weihnachtsgeld

Berlin, 13. Nov (Reuters) - ⁠In Deutschland bekommen 52 Prozent der Beschäftigten Weihnachtsgeld. Bei Tarifbeschäftigten erhalten sogar 78 Prozent die Sonderzahlung zum Jahresende, während es in Betrieben ohne Tarifvertrag nur 42 Prozent der Belegschaft sind, wie am Freitag aus einer Umfrage unter rund 36.000 Personen des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. "Zu Weihnachten wird der Vorteil von Tarifverträgen für die Beschäftigten besonders sichtbar", sagte WSI-Experte Malte ‌Lübker. "Aber in der Regel sind auch die Grundgehälter in tarifgebundenen Betrieben höher." Männer (54 Prozent) erhalten derweil etwas häufiger Weihnachtsgeld als Frauen (49 Prozent) und Beschäftigte in Westdeutschland (54 Prozent) haben hier bessere Aussichten als jene im Osten (41 Prozent).

Auch ⁠mit einem unbefristeten ⁠Vertrag (52 Prozent) steigen die Chancen auf Weihnachtsgeld im Vergleich zu einer befristeten Anstellung (45 Prozent). Zudem kommen Beschäftigte in Vollzeit (53 Prozent) den Angaben zufolge häufiger in den Genuss der Sonderzahlung als jene mit einem Teilzeit-Job (48 Prozent).

GROSSE UNTERSCHIEDE JE NACH BRANCHE

Die Höhe des tariflichen Weihnachtsgelds wird in den einzelnen Tarifverträgen geregelt und variiert je nach Branche erheblich. Die höchste Sonderzahlung wird in diesen Tagen in der Druckindustrie überwiesen, wo sich Angestellte in der mittleren Entgeltgruppe im Tarifbezirk Schleswig-Holstein/Hamburg ‌über 5366 Euro freuen können. Dort wurden - wie zuvor schon im öffentlichen Dienst - ‌das traditionelle Weihnachts- und Urlaubsgeld zu einer einheitlichen Jahressonderzahlung zusammengefasst, die nun fällig wird. Besonders hoch ist das Weihnachtsgeld mit 4235 Euro auch in der Chemischen Industrie Nordrhein, der Energieversorgung Nordrhein-Westfalen (4231 Euro) und der Süßwarenindustrie Baden-Württemberg (4013 Euro).

Meist wird das tarifliche Weihnachtsgeld als ⁠fester Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. Es steigt deshalb automatisch, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber einen neuen Tarifvertrag zu Löhnen ‌und Gehältern abschließen. So ist das Weihnachtsgeld gegenüber dem Vorjahr ⁠im Zuge der jüngsten Tarifabschlüsse in der Textilindustrie Ost um 10,3 Prozent gestiegen, im Bauhauptgewerbe Ost um 5,0 Prozent und im Privaten Transport- und Verkehrsgewerbe Nordrhein-Westfalen um rund 4,0 Prozent. Im öffentlichen Dienst erhalten Beschäftigte der Kommunen im Vergleich zu 2025 rund 3,4 Prozent mehr.

GEBÄUDEREINIGER UND FLORISTINNEN GEHEN LEER AUS

Unter ‌den großen Wirtschaftszweigen sind Tarifbranchen ohne Weihnachtsgeld oder vergleichbare Sonderzahlung ⁠die Ausnahme. Dazu gehören das Gebäudereinigungshandwerk und die ⁠Floristik. Dies betrifft auch das ostdeutsche Bewachungsgewerbe, während in einigen Regionen Westdeutschlands in dieser Branche das Weihnachtsgeld erst nach mehreren Berufsjahren gewährt wird.

Im vergangenen Jahr arbeiteten nach einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nur noch 49 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, verglichen mit 68 Prozent im Jahr 2000. "Dies liegt auch daran, dass viele neu gegründete Unternehmen dem Arbeitgeberverband nicht beitreten oder sich nur auf eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung beschränken", erklärte das WSI. Tarifliche Regeln wie die zum Weihnachtsgeld, zur Wochenarbeitszeit oder zum Kündigungsschutz fänden dann keine Anwendung. "In Zeiten anziehender Inflation ist eine Bezahlung nach Tarif besonders wichtig", sagte Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des ⁠WSI. "Damit wieder mehr Beschäftigte unter den Schutz von Tarifverträgen fallen, müssen wir in Deutschland die Tarifbindung stärken."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)