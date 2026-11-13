US-Behörde: BMW-Fahrer sollen wegen Brandgefahr draußen parken
Washington, 13. Nov (Reuters) - Mehr als 720.000 BMW-Fahrer in den USA sollen auf Weisung der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA vorerst unter freiem Himmel parken. Der Münchner Autobauer teilte am Freitag mit, 720.796 Autos, die bereits 2024 wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zurückgerufen worden waren, müssten noch einmal in die Werkstatt. Es bestehe die Gefahr, dass die Autos Feuer fingen, obwohl sie parkten und der Motor abgestellt sei. Die NHTSA riet den Autobesitzern, "ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen abzustellen, solange es nicht repariert" sei.
(Bericht von David Shepardson,geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)