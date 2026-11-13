US-Behörde: BMW-Fahrer sollen wegen Brandgefahr draußen parken

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
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Washington, ⁠13. Nov (Reuters) - Mehr als 720.000 BMW-Fahrer in den USA sollen auf Weisung der Verkehrssicherheitsbehörde ‌NHTSA vorerst unter freiem Himmel parken. Der Münchner Autobauer ⁠teilte ⁠am Freitag mit, 720.796 Autos, die bereits 2024 wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zurückgerufen worden waren, ‌müssten noch einmal ‌in die Werkstatt. Es bestehe die Gefahr, dass die Autos ⁠Feuer fingen, obwohl sie parkten ‌und der ⁠Motor abgestellt sei. Die NHTSA riet den Autobesitzern, "ihr Auto im Freien und abseits ‌von ⁠Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen ⁠abzustellen, solange es nicht repariert" sei.

(Bericht von David Shepardson,geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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