US-Erzeugerpreise ziehen so stark an wie seit November 2022 nicht mehr

Washington, 13. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Erzeugerpreise sind im Oktober weiter gestiegen und nähren damit Inflationssorgen. Sie legten um 0,3 Prozent zum Vormonat zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag ‌mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent veranschlagt. Im September waren die ⁠Erzeugerpreise um ⁠aufwärts revidiert 1,4 Prozent geklettert. Im Vergleich zum Oktober 2025 legten die Preise der Hersteller im vorigen Monat um 6,5 Prozent zu. Dies war der höchste Wert seit November 2022. Experten ‌hatten hier allerdings mit 6,6 Prozent ‌gerechnet.

Die Erzeugerpreise dienen als frühe Hinweisgeber für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Im Oktober konnte wegen des Behörden-Shutdowns ⁠im Zuge des Haushaltsstreits im Vorjahresmonat zwar keine Jahresteuerung ‌ermittelt werden. Schätzungen zufolge ⁠dürfte sie jedoch an der Vier-Prozent-Marke kratzen. Die Verbraucherpreise legten zum September um 0,4 Prozent zu und damit etwas stärker als erwartet.

US-Notenbankchef Kevin ‌Warsh hat mehrfach ⁠bekräftigt, die Fed werde Preisstabilität ⁠sichern. Die Zentralbank erhöhte den Leitzins im September um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent und hielt Ende Oktober still. Manche Experten rechnen damit, dass die Federal Reserve dem Preisauftrieb mit einer Serie von Zinserhöhungen Paroli bieten wird.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)