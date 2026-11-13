Wieder Autoexplosion in Moskau - ein Verletzter

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MOSKAU (dpa-AFX) - Bei einer Autoexplosion in Moskau ist nach offiziellen Angaben ein ehemaliger Berater des früheren ukrainischen Regierungschefs Nikolai Asarow verletzt worden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte das Ermittlungskomitee der Hauptstadt mit. Der Verletzte, Sergej Saworotny, sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der ehemalige Ministerpräsident Asarow war im Zuge der prowestlichen Revolution in der Ukraine 2014 nach Russland geflohen, wo er dann im Exil lebte.

Es ist bereits die zweite Autoexplosion in Russland binnen zwei Tagen. Erst am Donnerstag war bei der Explosion einer Autobombe in St. Petersburg erneut ein Offizier der russischen Luftwaffe getötet worden.

Es gab bereits mehrere solcher Anschläge, die russische Behörden den ukrainischen Geheimdiensten zuschrieben. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/mis

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Nach Wahlsieg der Demokraten
Bitcoin fällt unter 73.000 US-Dollar - Zinsen und US-Politik im Blickgestern, 12:52 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin fällt unter 73.000 US-Dollar - Zinsen und US-Politik im Blick
Für vier Milliarden Euro
'Welt': Bund könnte RWE und Eon Anteil an Urenco abkaufengestern, 21:23 Uhr · dpa-AFX
RWE Logo auf einem blauen Firmenschild vor einem Gebäude
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen