Wirtschaft im Euroraum drosselt Wachstumstempo im Sommer etwas

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Die Wirtschaft der Euro-Zone ist trotz der widrigen Bedingungen durch den Iran-Krieg weiter solide gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal ‌zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte und damit eine Schnellschätzung bestätigte. Im Frühjahr hatte das BIP ⁠sogar ⁠um 0,6 Prozent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst darauf verwiesen, dass sich der Dienstleistungssektor mittlerweile erholt hat, nachdem er zu Beginn des Iran-Kriegs abwärts ging.

Das verarbeitende Gewerbe, digitale Dienstleistungen und Exporte profitieren demnach zudem von ‌KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen. Auch die staatlichen Ausgaben ‌für Infrastruktur und Verteidigung stärken die Konjunktur. Diese Faktoren dürften das Wachstum aus Sicht der EZB auf kurze Sicht ⁠weiter stützen.

Das Bruttoinlandsprodukt für die Euro-Zone profitierte im Sommer ‌von einem Wachstumsschub in Irland - ⁠hier waren es satte 5,5 Prozent. Wegen der Präsenz von internationalen Großkonzernen, die den Standort aus steuerlichen Gründen wählen, kommt es in der irischen Wirtschaft ‌immer wieder zu starken ⁠Schwankungen bei den BIP-Daten.

Zu den ⁠Wachstumslokomotiven im Währungsraum zählte in Sommer auch Spanien: Die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone erzeugte im dritten Quartal ein Plus von 0,6 Prozent, wozu der boomende Tourismus beitrug. Europas größte Volkswirtschaft Deutschland schaffte dagegen nur ein Wachstum von 0,2 Prozent. Die französische Wirtschaft schrumpfte um 0,1 Prozent, und in Italien kam es zu ⁠einer Stagnation.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)