Freie Bahn für Rot-Rot-Grün in MV
dpa-AFX · Uhr
GÜSTROW (dpa-AFX) - In Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg für die erste rot-rot-grüne Landesregierung frei. Nach Linken und Grünen stimmte auch die SPD auf einem Sonderparteitag in Güstrow dem Koalitionsvertrag zu, der am Abend unterschrieben werden soll./hr/DP/zb
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