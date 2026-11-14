Plus Investor über Mega-IPO

"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"

onvista · 14.11.2026, 07:30 Uhr Uhr

Techinvestor Marcel Oldenkott spricht darüber, wieso die Gründer bei Anthropic andere Interessen haben könnten als Aktionäre, wie er die Aktie zum Start bewertet und welche KI-Alternativen er sieht.