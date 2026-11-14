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Investor über Mega-IPO

"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"

onvista · Uhr

Techinvestor Marcel Oldenkott spricht darüber, wieso die Gründer bei Anthropic andere Interessen haben könnten als Aktionäre, wie er die Aktie zum Start bewertet und welche KI-Alternativen er sieht.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Die Claude-App auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Photo Agency
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Herr Oldenkott, das Umfeld für KI an der Börse ist im Vergleich zum Sommer merklich abgekühlt; vergangene Woche verlor der Nasdaq sechseinhalb Prozent an einem Tag. Ist das für Anleger beim Anthropic-Börsengang ein Vorteil, weil die Aktie nun weniger teuer wird als ursprünglich erwartet?

Ja, das ist ein Vorteil. In euphorischen Phasen werden häufig hohe Preise gezahlt. Das kann das Risiko einer überzogenen Bewertung direkt nach dem IPO erhöhen.

Plus: Für Anleger, die selbst entscheiden.

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