"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"

Herr Oldenkott, das Umfeld für KI an der Börse ist im Vergleich zum Sommer merklich abgekühlt; vergangene Woche verlor der Nasdaq sechseinhalb Prozent an einem Tag. Ist das für Anleger beim Anthropic-Börsengang ein Vorteil, weil die Aktie nun weniger teuer wird als ursprünglich erwartet?
Ja, das ist ein Vorteil. In euphorischen Phasen werden häufig hohe Preise gezahlt. Das kann das Risiko einer überzogenen Bewertung direkt nach dem IPO erhöhen.
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