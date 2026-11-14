Hier kannst du die Anthropic-Aktie zeichnen

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, geht an die Börse. Die Aktie soll unter dem Kürzel „ANT“ an der Nasdaq gehandelt werden. Auch deutsche Anleger können sich am Börsengang beteiligen. Nach SpaceX ist es der zweite Mega-IPO ("Initial Public Offering") in diesem Jahr und das erste der beiden großen KI-Pioniere Anthropic und OpenAI, das an die Börse geht.

Hier findest du die wichtigsten Antworten zur Zeichnung der Aktie.

Wann findet der Anthropic-IPO statt?

Der erste Handelstag der Anthropic-Aktie ist voraussichtlich der 19. November 2026. Die US-Börse Nasdaq öffnet um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Wann der erste Kurs der Aktie feststeht, kann aber länger dauern. Bei SpaceX waren es etwas mehr als zwei Stunden, bis der erste Kurs feststand.

Die offizielle Frist zum Zeichnen läuft laut dem europäischen Prospekt bis zum 18. November um 16 Uhr deutscher Zeit. Dein Broker kann das Zeichnen aber bereits vorher beenden.

Wie hoch ist der Ausgabepreis?

Anthropic hat derzeit eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie festgelegt. Das entspricht umgerechnet etwa 62 bis 70 Euro. Angesichts der hohen Nachfrage ist wahrscheinlich, dass die Aktie letztlich am oberen Ende dieser Spanne an die Börse kommt. Der endgültige Ausgabepreis steht aber noch nicht fest. Dieser folgt, nachdem die Frist zum Zeichnen der Aktien beendet ist.

Bei welchen Brokern kann ich Aktien zeichnen?

In der folgenden Tabelle findest du die deutschen Broker, bei denen du die Aktien zeichnen kannst:

Broker Frist am 18. November (Uhrzeit in MEZ) Trade Republic 16:00 Uhr Scalable Capital 12:00 Uhr ING 15:00 Uhr Consorsbank 13:00 Uhr Flatexdegiro Uhrzeit nicht bekannt

An welchen Börsen ist die Aktie handelbar?

Notiert wird die Anthropic-Aktie an der Nasdaq in New York. Eine zusätzliche Notierung an einer europäischen Börse ist nicht geplant. Handeln kannst du die Aktie trotzdem auch in Deutschland. Je nach Broker kaufst du sie entweder an der Nasdaq direkt in US-Dollar oder an einem deutschen Handelsplatz in Euro.

Lang & Schwarz führt die Aktie bereits jetzt im sogenannten Handel per Erscheinen, also vor dem offiziellen Börsenstart. Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Es ist ein außerbörslicher Vorabhandel, bei dem Käufer und Verkäufer heute einen Preis vereinbaren. Der Preis kann deutlich vom späteren Ausgabepreis abweichen und lag vor dem Wochenende mit 126 Euro mehr als drei Viertel über dem oberen Ende der Emissionspreis-Spanne.

Ab dem 19. November kommen voraussichtlich weitere Plätze wie die Deutsche Börse, Tradegate, Gettex und die Börse Stuttgart dazu. Der Preis orientiert sich dann am Nasdaq-Kurs.

Wie läuft die Zeichnung ab und bekomme ich sicher Aktien?

Bei der Zeichnung gibst du bei deinem Broker einen Auftrag ab, bevor die Aktie an der Börse gehandelt wird. Den Ausgabepreis kennst du dabei noch nicht, er steht erst nach dem Ende der Zeichnungsfrist fest. Bezahlt wird am Ende der festgelegte Ausgabepreis. Erwartet wird eine Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Für Privatanleger in Europa gilt laut Prospekt ein Höchstpreis von 120 US-Dollar je Aktie.

Das liegt daran, dass Anthropic die Spanne – je nach Nachfrage – vor dem IPO noch nach oben setzen könnte. Damit in dem Fall kein neuer Prospekt in Europa gemacht werden muss, lässt der europäische Prospekt mehr Spielraum.

Zeichnen heißt nicht, dass du Aktien bekommst. Für Privatanleger in Europa und der Schweiz stehen höchstens rund 80 Millionen Aktien zur Verfügung. Ist die Nachfrage größer, bekommst du möglicherweise nur einen Teil oder gar nichts. Zugeteilt werden nur ganze Aktien. Bei SpaceX bekamen Privatanleger in der Regel zwischen zehn und 30 Prozent der gezeichneten Stückzahl.

Welche Lockup-Fristen gelten für Früh-Investoren?

Für Mitarbeiter, Führungskräfte und einen Teil der Altaktionäre enden die Lockup-Fristen kurz nachdem Anthropic seine Zahlen für das erste Quartal 2027 veröffentlicht hat, spätestens aber nach 180 Tagen. Der größte Teil der Altaktionäre, darunter alle Investoren mit mehr als 0,5 Prozent am Unternehmen, und die Gründer sind bis zu 365 Tage gesperrt.

Ein Teil der Aktien wird aber schon früher frei. Mitarbeiter dürfen zum Beispiel schon ab dem ersten Handelstag zehn Prozent ihrer Aktien verkaufen, nach den Zahlen für 2026 weitere 35 Prozent. Auch die Gründer dürfen einen Teil früher verkaufen, nämlich bis zu 29 Prozent nach Ende der ersten Frist.

Wann landet die Aktie in meinem ETF?

Das hängt vom Index ab, den dein ETF abbildet. In der folgenden Übersicht siehst du, wann die Aktie in drei klassischen Indizes frühestens aufgenommen werden kann.

Nasdaq 100: Hier geht es schnell. Neue Aktien, die zu den größten Werten des Index gehören würden, können nach 15 Handelstagen aufgenommen werden. Für Anthropic wäre das nach dem Handelsstart am 19. November voraussichtlich im Dezember. MSCI World: Auch hier kann es sehr schnell gehen. Sehr große IPOs können nach zehn Handelstagen aufgenommen werden. SpaceX war beispielsweise bereits 17 Tage nach dem Börsengang im Index. S&P 500: Hier musst du am längsten warten. Der Index verlangt eine Wartezeit von zwöf Monaten. Dazu kommt eine Gewinnbedingung: Das Nettoergebnis der vergangenen vier Quartale muss in Summe positiv sein. Für die jüngsten vier Quartale von Anthropic liegt es dagegen aufgrund von Bewertungseffekten der Wandelanleihen bei minus 120 Milliarden Dollar. Frühestens ist also Ende 2027 eine Aufnahme möglich.

Was passiert, wenn der Börsengang verschoben oder abgesagt wird?

Der Zeitplan ist noch nicht endgültig. Laut dem europäischen Prospekt kann Anthropic die Zeichnungsfrist verlängern oder verkürzen. Deine Order bleibt dabei gültig. Wenn sich Bedingungen ändern, zum Beispiel die Aktienzahl, und Anthropic dazu einen Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht, hast du drei Arbeitstage Zeit, deine Order zu ändern oder zurückzuziehen. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist kannst du deine Order ohnehin jederzeit zurückziehen.

Wird der Börsengang abgesagt, werden alle Orders automatisch storniert. Zuteilungen werden ungültig, und du bekommst keine Aktien. Das ist auch noch nach dem ersten Handelstag möglich, bis der Börsengang abgewickelt ist. Dein Geld wird bis dahin reserviert. Wie es zurückkommt, regelt dein Broker.