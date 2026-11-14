Microsoft: Service komplett wieder hergestellt

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

REDMOND (dpa-AFX) - Die massive Großstörung bei zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben beendet. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen (MEZ) auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic .

Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte gemacht. Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es./he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Anthropic

Das könnte dich auch interessieren

Aktienkurs gut sieben Prozent im Minus
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang12. Nov. · dpa-AFX
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang
Datenpanne vor Börsengang
Anthropic verschickt IPO-Details versehentlich10. Nov. · Reuters
Anthropic verschickt IPO-Details versehentlich
Softwarekonzern
Microsoft meldet Fortschritte gegen Störungengestern, 12:49 Uhr · dpa-AFX
Microsoft meldet Fortschritte gegen Störungen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"heute, 07:30 Uhr · onvista
Plus
Wachstum, Marge, Investitionen
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Fundegestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen