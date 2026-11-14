Niedersachsen: Lechner einstimmig zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsische CDU zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Sebastian Lechner als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der Landesausschuss wählte den 45-Jährigen bei einem kleinen Parteitag in Hannover ohne Gegenkandidaten einstimmig. CDU-Generalsekretär Marco Mohrmann verkündete nach der Abstimmung per Kartenzeichen 100 Prozent Zustimmung. Lechner führt auch die CDU-Fraktion im Landtag.

Die stellvertretende Landesvorsitzende Gitta Connemann hatte Lechner im Namen des Landesvorstands vorgeschlagen. Sie warb mit seiner Erfahrung als Unternehmer und Kommunalpolitiker für ihn und rief die Partei dazu auf, ihn im Wahlkampf geschlossen zu unterstützen. "Der Ausgang ist absolut offen", sagte sie. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte der Partei als Gastredner einen Wahlsieg voraus.

Die CDU will bei der Wahl am 26. September 2027 die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) ablösen. Bei der Landtagswahl 2022 kamen die Christdemokraten auf 28,1 Prozent, die SPD auf 33,4 Prozent. Die Grünen haben vor einer Woche Kultusministerin Julia Willie Hamburg zur Spitzenkandidatin gewählt./lfi/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Für vier Milliarden Euro
'Welt': Bund könnte RWE und Eon Anteil an Urenco abkaufen12. Nov. · dpa-AFX
RWE Logo auf einem blauen Firmenschild vor einem Gebäude
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"heute, 07:30 Uhr · onvista
Plus
Wachstum, Marge, Investitionen
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Fundegestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen