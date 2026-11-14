Pressestimme/'Sme': US-Politik unter Trump schadet dem Weltklima

dpa-AFX · Uhr
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BRATISLAVA (dpa-AFX) - Zur UN-Klimakonferenz in der Türkei und der Politik der USA unter Präsident Donald Trump schreibt die slowakische Tageszeitung "Sme" am Samstag:

"Trump boykottiert nicht nur die Klimakonferenz, sondern alle globalen Anstrengungen zur Beschränkung des Klimawandels. Bereits zum zweiten Mal hat er die USA aus dem Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015, in dem sich die Unterzeichner der UN-Rahmenvereinbarung verpflichteten, die Erderwärmung auf rund 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, herausgeholt. (...)

Der Führer jenes Landes, das historisch der größte Produzent von Treibhausgasen ist und auch gegenwärtig der zweite hinter China, sabotiert die Anstrengungen der Menschheit, den Mist aufzuräumen, an dessen Entstehung die USA den größten Anteil haben.

Und so sieht es danach aus, dass diese Anstrengungen scheitern. Die UN (...) haben im September bestätigt, dass das Überschreiten der in Paris festgelegten Ziele bereits "unvermeidlich" sei. Dieses kollektive Versagen hat mehrere Ursachen. Trump ist aber eine der hauptsächlichen."/ct/DP/zb

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