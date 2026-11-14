Pressestimme/'The Independent': Russen überlisten das Duo Witkoff-Kushner

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Independent" kommentiert am Samstag die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über eine Friedenslösung für die Ukraine:

"Es stellt sich allerdings die Frage, ob Russland das, was es auf dem Schlachtfeld bislang nicht erreichen konnte, stattdessen am Verhandlungstisch erringen kann. Beunruhigender Weise mehren sich die Anzeichen dafür, dass eine solche Tragödie die Ukraine und die gesamte europäische Völkerfamilie heimsuchen könnte. Es wäre der ultimative Verrat an einem freien Volk.

Die Friedensgespräche, die Steve Witkoff und Jared Kushner - die beiden Gesandten von US-Präsident Donald Trump - mit Vertretern Russlands führen, verlaufen schlecht. (...) Die Russen haben das Witkoff-Kushner-Duo schon immer überlistet und sie tun dies weiterhin.

Anstatt sich auf einen Waffenstillstand als Vorstufe zu einem umfassenderen Friedensabkommen zu konzentrieren, haben sich diese Amateurdiplomaten erneut in die Agenda des Kremls hineinziehen lassen. Ausgewählt wurden die beiden allein aufgrund ihrer Nähe zu Trump - der eine ein Geschäftspartner aus der Immobilienbranche, der andere sein Schwiegersohn. Sie sind wie blutige Anfänger, die sich von einem freundlichen, aber tödlichen Bären täuschen lassen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat wenig Interesse an Verhandlungen zur Beendigung eines Krieges, von dem er glaubt, dass er ihn auf die eine oder andere Art bald gewinnen wird. Er hat alte Argumentationsmuster zur Infragestellung des Existenzrechts der Ukraine und einen Vorschlag für eine "europäische Sicherheitsarchitektur" wiederbelebt. Diese harmlos klingende Idee beinhaltet den Abzug der Nato-Truppen aus Ost- und Mitteleuropa - mit anderen Worten, faktisch die Wiederherstellung des Status quo vor dem Fall der Berliner Mauer und der Auflösung der Sowjetunion."/pau/DP/zb

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