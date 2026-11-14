ROUNDUP: Müssen Patienten künftig beim Facharzt mehr selbst zahlen?

BERLIN (dpa-AFX) - Schneller zum Facharzt, wenn man die Behandlung selbst zahlt? Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält das angesichts der Honorarkürzungen für ein wahrscheinliches Szenario. "Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weiter machen wie bisher", sagte Gassen. Krankenkassen und Sozialverband reagieren empört.

"Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen", sagte Gassen. Nur so sei die Finanzierung der Kosten zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus möglich. "Die Praxen haben keine unendliche Leistungsverpflichtung", stellte Gassen klar und warnte: "Wenn Fachgruppen 25 Prozent des Umsatzes verlieren, was teilweise der Fall ist, ist das ein existenzbedrohender Einschnitt."

Deutliche Kritik von Kassen und Sozialverband

Nach Angaben von Gassen sind von den Honorarkürzungen im Umfang von drei Milliarden Euro insbesondere die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie betroffen. Vor allem hier werde es weniger Termine geben. "Ist das Budget aufgebraucht, werden sich die Patienten damit abfinden müssen, in ihrer Wunschpraxis vielleicht erst im nächsten Quartal einen Termin zu bekommen", sagte er.

Kritik an den Aussagen von Gassen kam vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. "Hier werden gesetzlich Versicherte, die einen Arzt brauchen, in Geiselhaft genommen, damit Ärzte ihre Honorare steigern können. Dies ist ein skandalöses Verhalten", erklärte die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren. "Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bekommen durch ihre Arztpraxen im Durchschnitt über 200.000 Euro im Jahr. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dies im kommenden Jahr ändert."

Auch der Sozialverband Deutschland protestiert energisch. Das skizzierte Szenario sei "hochgradig unsolidarisch und sozial ungerecht", teilte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier mit. Es würde besonders Menschen mit geringem Einkommen und chronisch Kranke treffen, die auf eine verlässliche medizinische Versorgung angewiesen seien. "Wer wenig Geld hat, würde notwendige Arztbesuche häufiger vermeiden, während Besserverdienende ihren Arztbesuch problemlos zahlen könnten." Das würde das Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen weiter verschärfen./sl/DP/zb