ROUNDUP: UN-Klimachef warnt Verhandler vor taktischen Spielchen

ANTALYA (dpa-AFX) - Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz in der Türkei mahnt UN-Klimachef Simon Stiell die Verhandler zu Kompromissbereitschaft und Ehrgeiz. "Zu Beginn der zweiten Woche fordere ich die Parteien dazu auf, zügig die schwierigsten Fragen anzugehen und taktische Verzögerungen zu vermeiden", sagte Stiell in Richtung der Diplomaten aus knapp 200 Staaten.

Im Fokus der Konferenz stehen nach seinen Worten das Ziel einer stärkeren und schnelleren Elektrifizierung in allen Weltregionen sowie der Zugang für gefährdete Staaten zu Klimafinanzierung. Die Verhandlungen seien komplex, räumte er ein. "Fast 200 Länder arbeiten an 165 Tagesordnungspunkten. Jedes Land hat dazu seine eigene Sichtweise." Hintergrund ist, dass bei Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.

Greenpeace: Zwischenbilanz ernüchternd

Aus Sicht des deutschen Greenpeace-Chefs Martin Kaiser fällt die Zwischenbilanz des europäischen Engagements auf der COP31 ernüchternd aus. Umweltminister Carsten Schneider (SPD), der Montag anreist, müsse sich in der zweiten und entscheidenden Woche dafür einsetzen, dass drei Punkte in die Abschlusserklärung kommen: ein grünes Elektrifizierungsziel, konkrete Pläne für den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle sowie ein Ende der Waldzerstörung.

Zur Elektrifizierung soll nach dem Willen der australischen Verhandlungspräsidentschaft als Ziel vereinbart werden, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist sämtliche Energie, die etwa zum Autofahren, Heizen, Kühlen oder zu Hause aus der Steckdose genutzt wird.

Eine stärkere Elektrifizierung in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie bringt große Effizienzgewinne mit sich. Dies könnte nach Berechnungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) die schädlichen CO2-Emissionen daraus im günstigsten Fall bis 2035 um 40 Prozent senken. Je mehr Strom dabei aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind und Wasserkraft kommt, desto besser für den Klimaschutz.

Der australische Klimaminister Chris Bowen, der die Verhandlungen leitet, berichtete von einem "Momentum und viel Ehrgeiz" rund um das Thema Elektrifizierung - darauf wolle er in der geplanten Abschlusserklärung aufbauen. Die Klimakonferenz solle der Welt zeigen, dass Multilateralismus trotz vieler Krisen und Kriege funktioniere. Und Firmen sollten Anreize bekommen, weiter in erneuerbare Energien zu investieren.

Emotionaler Streit ums Geld

Beim Streit ums Geld war es in der ersten Woche teilweise recht emotional geworden in den Verhandlungsräumen. Besonders die afrikanischen Staaten drängten darauf, dass die Geberländer Klarheit schaffen und festgehalten wird, wer wann wie viel Geld für ihre Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellt - und wie dies transparent nachgehalten wird.

Ihr Problem ist eine gewisse Schwammigkeit im Beschluss der COP30 in Brasilien. Dort wurde zwar beschlossen, dass reiche Staaten ihre Anpassungs-Hilfen bis 2035 verdreifachen sollen, aber ohne ein Basisjahr, ohne Zwischenschritte und auch ohne konkreten Endbetrag. Sabine Minninger von Brot für die Welt äußerte Verständnis für die Ungeduld der Afrikaner: "Dass die Menschen in Afrika aufgrund der globalen Erwärmung von heftigen Dürren, Ernteausfällen und Überschwemmungen geplagt sind, wird von Industriestaaten am Verhandlungstisch schlicht ignoriert, indem diese über Geld nicht sprechen wollen."/yyzz/DP/zb