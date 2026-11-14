Wie viel eine Tasse Glühwein kostet

Weihnachtsmarkt

Mainz (dpa) - Eine Tasse Glühwein dürfte auf vielen großen Weihnachtsmärkten in Deutschland in diesem Jahr rund fünf Euro kosten. Die Preise variieren allerdings je nach Standort teils erheblich. In vielen größeren Städten hätten die Besucher auch im vergangenen Jahr bereits fünf Euro oder mehr für eine Tasse bezahlen müssen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Wein, Sekt, Spirituosen (BWS), Alexander Tacer, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Auch für die diesjährige Weihnachtsmarktsaison erscheint ein Preisniveau von etwa fünf Euro pro Tasse vielerorts realistisch.»

Auch für vier Euro ist er oft zu haben

Im Durchschnitt seien es im vergangenen Jahr allerdings nur 4,54 Euro ohne Pfand gewesen, sagte Tacer mit Blick auf eine bundesweite Erhebung in 58 ausgewählten Städten.

In vielen Städten gibt es den heißen Wein mit Zimt, Gewürznelken und Sternanis nach einer dpa-Umfrage in der Standardversion auch 2026 noch für vier Euro - so etwa in Mainz, Koblenz, Trier, Bonn, Dortmund oder Essen. Für bestimmte Weine wird auch mehr verlangt. Mancherorts wie in Ludwigshafen ist Glühwein noch für 3,50 bis 4,00 Euro zu haben. In Frankfurt am Main oder in Dresden werden 4,50 bis 5,00 Euro fällig. In Düsseldorf oder Köln bleibt es bei 5,00 Euro. Auf den Winter- und Weihnachtsmärkten in Berlin kann eine Tasse zwischen 4,00 und 6,00 Euro kosten.

Viele Faktoren machen den Preis

«Maßgeblich für die Preisgestaltung sind nicht allein die Einkaufskosten für den Glühwein selbst, sondern eine Vielzahl weiterer Faktoren», sagte Tacer. Dazu zählten Personal, Energie, Transport und Lagerung sowie die Standgebühren, die sich je nach Weihnachtsmarkt erheblich unterscheiden könnten. Außerdem schlügen die Kosten für Dekoration, Sicherheit und die notwendige Infrastruktur zu Buche.

Rund 50 Millionen Liter Glühwein werden nach Brancheninformationen jedes Jahr verkauft - nicht nur auf Weihnachtsmärkten, sondern auch den Handel mitgerechnet. Für den Absatz auf den Weihnachtsmärkten sei das Wetter entscheidend. Regen und milde Temperaturen drückten die Nachfrage.