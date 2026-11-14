Wochenrückblick – Zwischen Wahlrally und Tech-Ausverkauf
HSBC · Uhr
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die zentralen Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
|Werbung
|Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
Nachdem vor allem die US-Technologiewerte in der Vorwoche deutlich nachgegeben hatten, konnten sich die großen Indizes seit Wochenauftakt wieder erholen. Der DAX® notierte am Freitagvormittag ebenfalls über dem Vorwochenabschluss. Die politischen Entwicklungen rund um den Iran blieben im Blickpunkt, während neue Inflationszahlen unterschiedliche Signale aus Deutschland und den USA lieferten. Bei Nvidia kommt es nach 33 Jahren an der Spitze zum Rücktritt des CEOs Jensen Huang und es präsentierten unter anderem Siemens Energy und Allianz ihre aktuellen Ergebnisse.
Globaler Aktienmarkt – Globaler Aktienmarkt
Der DAX® konnte im bisherigen Wochenverlauf deutlich zulegen und markiert sogar ein neues Allzeithoch von knapp über 27.000 Punkten. Nach einem Schlusskurs von 25.820 Punkten am Freitag der Vorwoche erreichte der deutsche Leitindex am Donnerstag einen Schlussstand von 26.772 Punkten. Am Freitagvormittag notierte er bei rund 26.735 Punkten und damit etwa 3,5 % über dem Vorwochenabschluss.
Der S&P 500® konnte im bisherigen Wochenverlauf zulegen und erreichte am Donnerstag einen Schlussstand von rund 7.592 Punkten. Trotz eines leichten Tagesrückgangs von 0,35 % blieb der Index auf Wochensicht mit etwa 2,9 % im Plus.
Noch deutlicher fiel der Anstieg beim Nasdaq-100® aus. Der technologielastige Index schloss am Donnerstag bei rund 28.289 Punkten und verzeichnete damit ein vorläufiges Wochenplus von etwa 4,8 %. In der Donnerstagssitzung gab er allerdings leicht um 0,30 % nach.
Auch der Dow Jones Industrial Average® entwickelte sich im bisherigen Wochenverlauf positiv. Am Donnerstag erreichte er einen Schlussstand von rund 52.297 Punkten, womit das vorläufige Wochenplus bei etwa 2,0 % lag. Gegenüber dem Vortag verlor der Index 0,36 %.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Die am Mittwoch veröffentlichten endgültigen Verbraucherpreisdaten bestätigten eine Abschwächung der Inflation in Deutschland. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober 2,8 % über dem Vorjahresmonat, nach 3,3 % im September. Damit sank die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte. Gegenüber dem Vormonat gingen die Preise um 0,2 % zurück. Auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex verzeichnete eine Jahresrate von 2,8 %.
Die Energiepreise blieben mit einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr ein wesentlicher Inflationstreiber. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie ausgeklammert werden, verringerte sich hingegen von 2,4 % im September auf 2,1 % im Oktober.
In den USA stiegen die Verbraucherpreise im Oktober saisonbereinigt um rund 0,4 % gegenüber dem Vormonat, nach etwa 0,6 % im September. Ohne Lebensmittel und Energie betrug der monatliche Anstieg unverändert rund 0,3 %. Insbesondere höhere Wohn- und Lebensmittelkosten trugen zur Preisentwicklung bei. Eine Jahresrate für den Gesamtindex wurde für Oktober nicht ausgewiesen, da die erforderlichen Vergleichsdaten für Oktober 2025 wegen des damaligen Ausfalls der Datenerhebung fehlen.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Nvidia stand diese Woche ein einschneidender Führungswechsel im Mittelpunkt: Mitgründer Jensen Huang trat am Donnerstag, dem 12. November, nach 33 Jahren an der Unternehmensspitze zurück. Vorausgegangen waren persönliche Kontroversen, die den Druck auf ihn erhöht hatten. Die Leitung übernimmt vorerst die bisherige Finanzchefin Colette Kress als Interimschefin. Eine dauerhafte Nachfolge steht noch nicht fest; der Verwaltungsrat will sowohl interne als auch externe Kandidaten prüfen. Für den KI-Chipkonzern markiert der Rücktritt einen tiefen Einschnitt: Huang hatte Nvidias Aufstieg zu einem zentralen Unternehmen des KI-Booms maßgeblich geprägt. Bis Donnerstag verlor die Aktie rund 11 % gegenüber dem Vorwochenabschluss, allein am Donnerstag waren es rund -4,3 %.
Siemens Energy legte zur Wochenmitte seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das abgeschlossene Geschäftsjahr vor. Der Quartalsumsatz stieg auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, um etwa 21,5 % auf rund 12,8 Milliarden EUR. Der Nettogewinn erreichte 1,36 Milliarden EUR nach 236 Millionen EUR im Vorjahresquartal. Siemens Gamesa erreichte im Gesamtjahr beim Ergebnis vor Sondereffekten die Gewinnschwelle. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern auf vergleichbarer Basis 14 bis 16 % Umsatzwachstum, im Windgeschäft allerdings leicht rückläufige Erlöse. Zudem kündigte er zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu neun Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 an. Die Aktie notierte am Freitagvormittag bei circa 133,30 EUR und damit rund 12,9 % über dem Vorwochenschluss von etwa 118,10 EUR.
Allianz präsentierte am Donnerstag ein operatives Quartalsergebnis von rund 4,7 Milliarden EUR, ein Anstieg um gut 6,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate erreichte der Konzern mit rund 14,1 Milliarden EUR einen Rekordwert. Bereits am Mittwochabend hatte Allianz die Obergrenze ihrer Prognose für das operative Jahresergebnis auf rund 18,6 Milliarden EUR angehoben. Höhere Belastungen durch Naturkatastrophen drückten allerdings das Quartalsergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Aktie stand am Freitagvormittag bei rund 475,60 EUR, circa 5,4 % über dem Schlusskurs des vorherigen Freitags von etwa 451,10 EUR.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .
Quelle: HSBC
|
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"heute, 07:30 Uhr · onvista
PlusInvestor über Mega-IPO
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Fundegestern, 13:30 Uhr · onvista
PlusWachstum, Marge, Investitionen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang