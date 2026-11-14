Wochenrückblick – Zwischen Wahlrally und Tech-Ausverkauf

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Nachdem vor allem die US-Technologiewerte in der Vorwoche deutlich nachgegeben hatten, konnten sich die großen Indizes seit Wochenauftakt wieder erholen. Der DAX® notierte am Freitagvormittag ebenfalls über dem Vorwochenabschluss. Die politischen Entwicklungen rund um den Iran blieben im Blickpunkt, während neue Inflationszahlen unterschiedliche Signale aus Deutschland und den USA lieferten. Bei Nvidia kommt es nach 33 Jahren an der Spitze zum Rücktritt des CEOs Jensen Huang und es präsentierten unter anderem Siemens Energy und Allianz ihre aktuellen Ergebnisse.Der DAX® konnte im bisherigen Wochenverlauf deutlich zulegen und markiert sogar ein neues Allzeithoch von knapp über 27.000 Punkten. Nach einem Schlusskurs von 25.820 Punkten am Freitag der Vorwoche erreichte der deutsche Leitindex am Donnerstag einen Schlussstand von 26.772 Punkten. Am Freitagvormittag notierte er bei rund 26.735 Punkten und damit etwa 3,5 % über dem Vorwochenabschluss.Der S&P 500® konnte im bisherigen Wochenverlauf zulegen und erreichte am Donnerstag einen Schlussstand von rund 7.592 Punkten. Trotz eines leichten Tagesrückgangs von 0,35 % blieb der Index auf Wochensicht mit etwa 2,9 % im Plus.Noch deutlicher fiel der Anstieg beim Nasdaq-100® aus. Der technologielastige Index schloss am Donnerstag bei rund 28.289 Punkten und verzeichnete damit ein vorläufiges Wochenplus von etwa 4,8 %. In der Donnerstagssitzung gab er allerdings leicht um 0,30 % nach.Auch der Dow Jones Industrial Average® entwickelte sich im bisherigen Wochenverlauf positiv. Am Donnerstag erreichte er einen Schlussstand von rund 52.297 Punkten, womit das vorläufige Wochenplus bei etwa 2,0 % lag. Gegenüber dem Vortag verlor der Index 0,36 %.Die am Mittwoch veröffentlichten endgültigen Verbraucherpreisdaten bestätigten eine Abschwächung der Inflation in Deutschland. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober 2,8 % über dem Vorjahresmonat, nach 3,3 % im September. Damit sank die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte. Gegenüber dem Vormonat gingen die Preise um 0,2 % zurück. Auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex verzeichnete eine Jahresrate von 2,8 %.Die Energiepreise blieben mit einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr ein wesentlicher Inflationstreiber. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie ausgeklammert werden, verringerte sich hingegen von 2,4 % im September auf 2,1 % im Oktober.In den USA stiegen die Verbraucherpreise im Oktober saisonbereinigt um rund 0,4 % gegenüber dem Vormonat, nach etwa 0,6 % im September. Ohne Lebensmittel und Energie betrug der monatliche Anstieg unverändert rund 0,3 %. Insbesondere höhere Wohn- und Lebensmittelkosten trugen zur Preisentwicklung bei. Eine Jahresrate für den Gesamtindex wurde für Oktober nicht ausgewiesen, da die erforderlichen Vergleichsdaten für Oktober 2025 wegen des damaligen Ausfalls der Datenerhebung fehlen.Bei Nvidia stand diese Woche ein einschneidender Führungswechsel im Mittelpunkt: Mitgründer Jensen Huang trat am Donnerstag, dem 12. November, nach 33 Jahren an der Unternehmensspitze zurück. Vorausgegangen waren persönliche Kontroversen, die den Druck auf ihn erhöht hatten. Die Leitung übernimmt vorerst die bisherige Finanzchefin Colette Kress als Interimschefin. Eine dauerhafte Nachfolge steht noch nicht fest; der Verwaltungsrat will sowohl interne als auch externe Kandidaten prüfen. Für den KI-Chipkonzern markiert der Rücktritt einen tiefen Einschnitt: Huang hatte Nvidias Aufstieg zu einem zentralen Unternehmen des KI-Booms maßgeblich geprägt. Bis Donnerstag verlor die Aktie rund 11 % gegenüber dem Vorwochenabschluss, allein am Donnerstag waren es rund -4,3 %.Siemens Energy legte zur Wochenmitte seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das abgeschlossene Geschäftsjahr vor. Der Quartalsumsatz stieg auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, um etwa 21,5 % auf rund 12,8 Milliarden EUR. Der Nettogewinn erreichte 1,36 Milliarden EUR nach 236 Millionen EUR im Vorjahresquartal. Siemens Gamesa erreichte im Gesamtjahr beim Ergebnis vor Sondereffekten die Gewinnschwelle. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern auf vergleichbarer Basis 14 bis 16 % Umsatzwachstum, im Windgeschäft allerdings leicht rückläufige Erlöse. Zudem kündigte er zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu neun Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 an. Die Aktie notierte am Freitagvormittag bei circa 133,30 EUR und damit rund 12,9 % über dem Vorwochenschluss von etwa 118,10 EUR.Allianz präsentierte am Donnerstag ein operatives Quartalsergebnis von rund 4,7 Milliarden EUR, ein Anstieg um gut 6,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate erreichte der Konzern mit rund 14,1 Milliarden EUR einen Rekordwert. Bereits am Mittwochabend hatte Allianz die Obergrenze ihrer Prognose für das operative Jahresergebnis auf rund 18,6 Milliarden EUR angehoben. Höhere Belastungen durch Naturkatastrophen drückten allerdings das Quartalsergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Aktie stand am Freitagvormittag bei rund 475,60 EUR, circa 5,4 % über dem Schlusskurs des vorherigen Freitags von etwa 451,10 EUR.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. 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