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Chartzeit Marktbericht 15.11.2026

Bleibt Nvidia dominant? Das ist der wichtigste Indikator

onvista · Uhr

Nach dem Aus von CEO Jensen Huang stellt sich die Frage, ob Nvidia weiter die dominante Techaktie bleiben kann, die den Markt mitzieht. Woran ich mich dabei orientiere.

Quelle: glen photo/Shutterstock.com
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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Chartzeit Marktbericht. Alle zwei Wochen ordnet Martin Goersch darin das Geschehen an Kapitalmärkten ausführlich für dich ein. Der Chartzeit Marktbericht ist Teil des Plus-Abos von onvista. Sieh dir hier kostenlos eine Beispielausgabe an.

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