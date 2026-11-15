Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei sein

Das Wichtigste in Kürze Trotz guter Quartalszahlen fielen die Kurse, weil vor allem die Positionierung der Anleger den kurzfristigen Verlauf bestimmte.

Systematische Anleger wie CTAs verkauften, nachdem der Nasdaq 100 die 200-Tage-Linie unterschritten hatte, und beschleunigten den Rückgang.

Bei einer Korrektur in üblicher Größenordnung dürfte der Ausverkauf abgeschlossen sein; nach Midterms stiegen die Börsen seit 1950 sechs Monate.

Trotz an sich hervorragender Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal, vor allem im Technologiebereich, sind Aktienkurse deutlich ins Rutschen gekommen. Natürlich wurden wie immer vereinzelt enttäuschende Details im Zahlenwerk – zum Beispiel von Alphabet oder Service Now – gefunden, ganz nach dem Motto: „Nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten.“