EQS-News: Dahua Pro Challenge 2026 würdigt globales Installations-Know-how und langfristige Zusammenarbeit

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Dahua Pro Challenge 2026 würdigt globales Installations-Know-how und langfristige Zusammenarbeit



15.11.2026 / 13:50 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videozentrierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, brachte Installationspartner aus aller Welt zur Pro Challenge 2026 zusammen, um deren Fachkompetenz zu würdigen und die Zusammenarbeit innerhalb seines globalen Partnernetzwerks zu stärken. Die Veranstaltung bot Technologievorführungen, praktische Erfahrungen und Austauschmöglichkeiten und stellte die Partner in den Vordergrund, die die Technologien von Dahua in die Praxis umsetzen und Kundenservice auf den lokalen Märkten leisten.

Dahua Technology brought together installer partners from around the world for Pro Challenge 2026

Einbindung der globalen Installateur-Community

Unter dem Motto „Build It. Show It. Win It." beinhaltete die Pro Challenge 2026 die Social Media Video Challenge und die neu eingeführte Partner App Scan Challenge. Die beiden Programmstränge boten den Partnern unterschiedliche Möglichkeiten zur Teilnahme, zum Austausch ihrer Erfahrungen mit Dahua-Produkten und -Lösungen sowie zur Vernetzung mit der breiteren Installateurgemeinschaft.

Bei der Eröffnungszeremonie begrüßte Herr Fu Liquan, Vorsitzender von Dahua Technology, die Partner und dankte ihnen für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung. Er hob die Rolle der Installateure bei der Umsetzung von AIoT-Technologien in praktische Anwendungen hervor, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und Mehrwert schaffen. „Nur durch offene Zusammenarbeit und sich ergänzende Stärken können wir die Chancen, die der technologische Wandel mit sich bringt, besser nutzen", sagte er.

Herr Jason Zhao, Präsident von Dahua Technology, nannte drei Prioritäten für die Zusammenarbeit: Ein tieferes Verständnis der Kunden, eine stärkere Unterstützung des Partnerwachstums und dauerhaftere Partnerschaften. Er betonte, wie wichtig es sei, auf die praktischen Erfahrungen der Installateure zu hören und die Technologien und Ressourcen von Dahua mit deren Ortskenntnissen und professionellen Servicekompetenzen zu kombinieren.

Technologie mit lokaler Expertise verbinden

Im globalen Hauptsitz und Showroom von Dahua konnten Partner Produkte und Technologievorführungen aus den Bereichen Videowahrnehmung und AIoT-Anwendungen kennenlernen. Praxisorientierte Workshops und Gespräche mit Dahua-Experten mit Fokus auf die Produktfunktionen und deren Einsatz in Kundenprojekten. Ein Besuch im Dahua AIoT Industriepark ermöglichte einen genaueren Einblick in die Fertigungsabläufe und Produktionskapazitäten des Unternehmens.

Diese Aktivitäten boten den Installationspartnern die Möglichkeit, mit den Dahua-Teams über Marktanforderungen, Herausforderungen bei der Implementierung und Kundenerwartungen zu sprechen. Ausgehend von ihren praktischen Erfahrungen bei der Produktauswahl, Systemintegration und dem Kundendienst gaben die Installateure wertvolle Einblicke, wie die Produkte, Lösungen und der Support von Dahua besser auf die lokalen Bedürfnisse eingehen können. Der Austausch ermöglichte es den Partnern außerdem, technische Einblicke zu gewinnen und von Kollegen aus anderen Märkten zu lernen.

Auszeichnung der Golden Pros 2026

Bei der Golden Pro Award Ceremony & Gala 2026, die am 12. November stattfand, wurden die Leistungen und Beiträge der Partner zur globalen Installateurgemeinschaft von Dahua gewürdigt. Auch die Vertreter der Installationsbetriebe berichteten von ihren Erfahrungen und hoben dabei die fachlichen Kompetenzen und das praktische Wissen hervor, die ihrer Arbeit zugrunde liegen.

Diese Auszeichnung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Dahua für die langfristige Entwicklung von Partnerschaften wider. Durch professionelle Schulungen und Zertifizierungen, digitale Tools, lokalisierte Marketingressourcen sowie globalen Service und After-Sales-Support bietet Dahua seinen Partnern kontinuierliche Unterstützung, um ihre Fähigkeiten zu stärken und besser auf die sich wandelnden Kundenanforderungen reagieren zu können.

Mit Blick auf die Zukunft wird Dahua auch weiterhin das Feedback seiner Partner und Erkenntnisse aus der Praxis in die Verbesserung seiner Produkte, Lösungen und seines Supports einbeziehen. Durch die Kombination der technischen Expertise und Ressourcen von Dahua mit dem Verständnis der Partner für die lokalen Märkte will das Unternehmen die langfristige Zusammenarbeit stärken und eine effektive Projektabwicklung sowie einen guten Kundenservice in allen Märkten unterstützen.

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Cision

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