EQS-News: Die Feierlichkeiten zum ersten Jubiläum von Where Winds Meet beginnen heute: Die neue Region „Hutuo" stellt den wahren Geist von „Xia" auf die Probe

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Die Feierlichkeiten zum ersten Jubiläum von Where Winds Meet beginnen heute: Die neue Region „Hutuo" stellt den wahren Geist von „Xia" auf die Probe



15.11.2026 / 13:25 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games und Everstone Studio haben heute Hutuo veröffentlicht, die neueste große Region des epischen Wuxia-Action-Rollenspiels Where Winds Meet, die ab sofort im Rahmen des ersten globalen Jubiläumsupdates des Spiels verfügbar ist. Hutuo versetzt Spieler mitten in ein umkämpftes, von Schlamm und Stahl geprägtes Kriegsgebiet und bietet den bislang packendsten Handlungsbogen des Spiels – dabei müssen sie sich der ultimativen Prüfung von „Xia" (dem Ehrenkodex der Kampfkunst für Gerechtigkeit und Schutz) stellen.

Where Winds Meet 1st Anniversary Key Visual

Hutuo-Gameplay-Trailer zum ersten Jubiläum von Where Winds Meet: https://www.youtube.com/watch?v=3toEnjy0qHA

Where Winds Meet ist ein kostenlos spielbares Open-World-Wuxia-ARPG, in dem Spieler ihre eigene Legende im China des 10. Jahrhunderts erschaffen können. Mit über 100 Millionen Spielern weltweit sowie einer Bewertung als „Sehr positiv" auf Steam feiert das Spiel nun sein erstes weltweites Jubiläum, das mit einem besonderen Livestream, einer Dokumentation über die Spieler sowie den großzügigsten Belohnungen seit der Veröffentlichung für neue und zurückkehrende Spieler eingeläutet wird.

Die Definition von „Xia" im Schmelztiegel des Krieges: Das Hutuo-Schlachtfeld

Diese Prüfung von „Xia" erreicht in der Schlacht an der Zhongdu-Brücke ihren Höhepunkt. Gefangen zwischen Wellen vertriebener Zivilisten und einer unaufhaltsamen Flut aus Stahl müssen die Spieler entscheiden, wie sie reagieren, wenn Loyalität und Gerechtigkeit in entgegengesetzte Richtungen ziehen – und ihre Entscheidung offenbart das wahre Wesen von Rechtschaffenheit und Überzeugung.

Jenseits des Schlachtfelds erzählt Hutuos vom Krieg gezeichnete Grenzregion die Geschichte aus allen Blickwinkeln – von Soldaten im Gewissenskonflikt, die sich brutalen Befehlen widersetzen, bis hin zu einfachen Menschen, die Flüchtlingen Schutz bieten. Drei neue Handlungsstränge von Jianghu Legacy werfen die Frage auf, was „Xia" im dunkelsten Winkel der Geschichte wirklich bedeutet.

Wichtigste Gameplay-Highlights

Kämpfe an der Front und neue Weltbosse: Stelle dich in der neuen Hutuo-Flusskampagne dem Khitan-General Xiao Han und seiner Blood-forged Super Armor. Fordere in der offenen Welt zwei mächtige neue Weltbosse heraus, die mit Hutuos Vergangenheit verbunden sind: den ewigen Wächter Bingshen bei Moonveil Knoll und die korrumpierte königliche Schamanin Yelu Abuli.

Doppelspeer-Kampfkunst unter der Leitung von Yuen Woo-ping – ab 26. November: Dieser vom weltbekannten Action-Regisseur Yuen Woo-ping („Tiger & Dragon") choreografierte Kampfstil verbindet leichte Speere für den Angriff mit schweren Speeren zum Durchbrechen der gegnerischen Haltung und ermöglicht mithilfe des Dual-Weapon Skill flüssige, temporeiche Kombos.

Zwei neue Brettspielmodi: Werde bei Horse Racing Chess selbst zur lebendigen Spielfigur und bewege dich durch Würfeln über ein von Kampfkunst sowie mystischen Fähigkeiten geprägtes Spielbrett oder vertiefe dich bei Jianghu Tactics in komplexe Strategien, indem du eine Gruppe von Heldengeistern zusammenstellst, um Rivalen durch Positionierung und Ausrüstungssynergien auszumanövrieren.

Cision

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