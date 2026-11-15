EQS-News: Gleicher Prompt, vollständigere 3D-Drucke: Meshy.ai veröffentlicht Benchmark für die Druckbarkeit KI-generierter 3D-Modelle

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Gleicher Prompt, vollständigere 3D-Drucke: Meshy.ai veröffentlicht Benchmark für die Druckbarkeit KI-generierter 3D-Modelle



15.11.2026 / 09:25 CET/CEST

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Bei einem FDM-Drucktest reduzierte die Funktion „Make Printable" von Meshy.ai den Anteil der Drucke mit größeren fehlenden Details oder Löchern von 44 % (11 von 25) auf 8 % (2 von 25).

SILICON VALLEY, Kalifornien, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Meshy.ai veröffentlichte heute die Ergebnisse eines Druckbarkeits-Benchmarks für KI-generierte 3D-Modelle, der in Zusammenarbeit mit der Advanced Digital Design and Fabrication Facility (ADDFab) der University of Massachusetts Amherst durchgeführt wurde. Meshy.ai gab die Studie in Auftrag und finanzierte sie und lieferte sechs Bambu Lab A1 Drucker sowie Verbrauchsmaterialien. Die Teilnahme an der Einrichtung stellt keine Empfehlung der Produkte von Meshy.ai dar.

All 125 parts in the study were printed on matched Bambu Lab A1 printers, with the same settings and filament for every workflow. (Photo: UMass Amherst ADDFab)

KI-generierte 3D-Modelle werden üblicherweise danach beurteilt, wie sie auf dem Bildschirm aussehen. Viele dieser Druckvorgänge erfüllen nicht die Anforderungen des Druckers: Dünne Flügel, Leitwerke und Paneele bilden sich nicht richtig oder brechen ab, wenn die Stützen entfernt werden. Meshy.ai hat seine Funktion „Druckbar machen" entwickelt, um diese Lücke zu schließen. „Make Printable" ist die Druckvorbereitungsfunktion von Meshy.ai. Es behebt Netzfehler und verstärkt dünne Bereiche für die ausgewählte Größe und den ausgewählten Prozess und funktioniert sowohl mit Modellen, die in Meshy.ai generiert wurden, als auch mit hochgeladenen Modellen.

Um zu sehen, wie sich das auf realer Hardware bewährt, generierte Meshy.ai Modelle für 25 schwer zu druckende Aufgaben, und das Labor schnitt und druckte 125 Teile auf brandneuen Bambu Lab A1-Druckern: die gleichen 25 Eingabeaufforderungen aus fünf Arbeitsabläufen (Meshy 7, Meshy 7 mit Make Printable und drei weitere KI-3D-Generatoren), wobei für jeden Arbeitsablauf die gleichen Einstellungen und das gleiche Filament verwendet werden. Die Motorenidentitäten wurden während der gesamten Dateivorbereitung, des Drucks und der Bewertung geheim gehalten. Drei erfahrene 3D-Druck-Anwender bewerteten jedes Teil anhand der fünf Kriterien des Labors, und 17 Freiwillige bewerteten die anonymen Drucke.

Lab staff removed supports from every part before grading. (Photo: UMass Amherst ADDFab)

„Viele KI-Plattformen können 3D-Modelle generieren, die auf dem Bildschirm beeindruckend aussehen, aber für die Herstellung eines druckbaren Teils ist mehr als nur visuelle Genauigkeit erforderlich. Der nächste zu berücksichtigende Aspekt ist die Konstruktion für die additive Fertigung, die nicht zuverlässig anhand eines gerenderten Bildes allein beurteilt werden kann. Ziel dieser Studie war es, diese Plattformen in der Praxis zu evaluieren – indem jedes Teil tatsächlich auf einem handelsüblichen FDM-3D-Drucker gedruckt wurde – und festzustellen, ob sie reale Teile produzieren können, die sowohl optisch überzeugend als auch herstellbar sind", sagte Dave Follette, Direktor des ADDFab an der UMass Amherst.

Bei Meshy 7 allein wiesen 11 von 25 Drucken (44%) größere fehlende Details oder Löcher auf. Mit Meshy 7 und der Funktion „Make Printable" sank dieser Wert auf 2 von 25 (8 %). Im gleichen Test wiesen 23 von 25 Meshy 7-Drucken mit der Funktion „Druckbar erstellen" (92 %) keine größeren fehlenden Details oder Löcher auf, verglichen mit 21 von 25 (84 %), 15 von 25 (60 %) und 14 von 25 (56 %) bei drei anderen KI-3D-Generatoren. Es können weitere Mängel bestehen bleiben.

Meshy.ai führte außerdem eine umfassendere Softwarebewertung der Modellgeometrie anhand von 100 Aufgaben durch. Der Anteil der Modelle mit vollständig verbundenen Oberflächen stieg von 33,4 % bei der Rohausgabe von Meshy 7 auf 98,8 % nach der Funktion „Druckbar machen", gemittelt über alle 100 Eingabeaufforderungen. Diese Oberflächenprüfung misst erkannte Öffnungen und ungültige Verbindungen, nicht den tatsächlichen Druckvorgang.

„Die Leute nutzen Meshy, weil sie eine Idee zum Leben erwecken wollen und nicht stundenlang ein Modell reparieren müssen, bevor sie es drucken können", sagte Jessie Bergau, 3D Printing Product and Partnerships Manager bei Meshy.ai. „Make Printable hilft, diese Lücke zu schließen. Die Zusammenarbeit mit dem ADDFab Lab der UMass Amherst ermöglichte es uns, die Ergebnisse nicht nur auf dem Bildschirm zu testen, sondern auch physische Ausdrucke auszuwerten, ohne zu wissen, mit welchem Gerät sie erstellt wurden."

Die Studie weist mehrere Einschränkungen auf. Die 25 Aufgaben wurden bewusst so ausgewählt, dass die Fähigkeit der Modelle, feine Details wiederzugeben, auf die Probe gestellt wurde. Priorität hatten dabei Aufgaben, bei denen konkurrierende Modelle voraussichtlich zu dünn für den Druck sein würden. Die Ergebnisse sollten daher nicht als repräsentativ für die Leistung bei allen Aufgabenstellungen interpretiert werden. Zwei Meshy 7-Drucke mit Make Printable, ein sechsbeiniges Insekt und ein langflossiger tropischer Fisch, wiesen noch immer größere fehlende Merkmale oder Löcher auf. Der physikalische Test umfasste ausschließlich den FDM-Druck. Zukünftige Tests könnten sich auf SLA-, SLS- und Vollfarbdruck erstrecken.

Die vollständige Printability-Studie, einschließlich Methodik, Einschränkungen und Fotos der Fehldrucke, ist im Meshy.ai-Blog verfügbar, wo Leser auch das vollständige Whitepaper herunterladen können.Make Printable ist jetzt als Teil von Print Check in Meshy.ai verfügbar.

Häufig gestellte Fragen zu

Wie verändert Meshy 7 mit der Funktion „Make Printable" die Geometrie?

Meshy 7 mit der Funktion „Make Printable" behebt Oberflächenfehler und verstärkt ausgewählte dünne Bereiche für die gewünschte Druckgröße, anstatt das gesamte Modell zu vergrößern. Überprüfen Sie das aufbereitete Ergebnis vor dem Export.

Garantiert es einen erfolgreichen Druck?

Die Geometrievorbereitung behandelt nur einen Teil des Prozesses. Material, Ausrichtung, Stützstrategie, Druckerkalibrierung und -einstellungen spielen weiterhin eine Rolle.

Auf welche Druckverfahren kann ich mich vorbereiten?

FDM-, SLA- und Vollfarb-Voreinstellungen dienen als Leitfaden für die Geometrievorbereitung. Die physikalischen Tests des Benchmarks verwendeten FDM.

Kann ich ein Modell reparieren, das mit einem anderen Werkzeug hergestellt wurde?

Ja. Laden Sie die Datei auf Meshy.ai hoch, wählen Sie die gewünschte Größe und das Druckverfahren aus und verwenden Sie Meshy 7 mit der Funktion „Druckbar erstellen", bevor Sie die Datei an Ihren Slicer exportieren.

Kann ich Meshy 7 mit Make Printable über die API verwenden?

Ja. Die Repair Printability API repariert die Modelltopologie und kann dünne Wände für eine bestimmte Größe und einen bestimmten Druckprozess verstärken. Es akzeptiert sowohl externe Modelldateien als auch unterstützte Meshy.ai-Aufgabenausgaben.

Informationen zur Studie

Meshy.ai gab die Studie in Auftrag und finanzierte sie und lieferte sechs Bambu Lab A1 Drucker sowie Verbrauchsmaterialien. Die Einrichtung für fortgeschrittenes digitales Design und Fertigung (ADDFab) an der Universität von Massachusetts Amherst führte die Dateivorbereitung und das Slicing, den Druck, die Entfernung der Stützstrukturen und die objektive Bewertung durch. Die Teilnahme an der Einrichtung stellt keine Empfehlung der Produkte von Meshy.ai oder eine Prüfung der Software von Meshy.ai dar.

Über Meshy.ai

Meshy.ai ist ein Unternehmen für KI-gestützte multimodale 3D-Modellierung. Meshy.ai wurde von Ethan Hu, der einen Doktortitel vom MIT besitzt, gegründet und entwickelt Grundlagenmodelle für die KI-gestützte 3D-Generierung. Dabei werden Texte und Bilder in 3D-Modelle für verschiedenste Anwendungsbereiche umgewandelt, von Spielen und Filmen bis hin zum 3D-Druck. Meshy.ai betreut mehr als 15 Millionen registrierte Nutzer und über 3.000 Unternehmen und Bildungseinrichtungen weltweit. Im Juli 2026 sammelte das Unternehmen in einer Serie-B-Finanzierungsrunde fast 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar ein – die bis dato größte Finanzierungsrunde im Bereich KI 3D. Im September 2026 wurde Meshy.ai das erste KI-3D-Unternehmen, das einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 100 Millionen US-Dollar erzielte. Im Oktober 2026 war es das einzige KI-3D-Unternehmen in a16z' erster Rangliste der Top 50 KI-Apps für Endverbraucher nach monatlichem Umsatz. Mehr erfahren Sie unter meshy.ai.

Cision

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