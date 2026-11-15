Hubertus Heil will für SPD-Vorsitz kandidieren

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil will SPD-Parteivorsitzender werden. Er habe sich entschieden, beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu kandidieren, schreibt der 54-Jährige in einem dreiseitigen Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatten die ARD und die "Bild" darüber berichtet./tam/DP/zb

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