Hubertus Heil will für SPD-Vorsitz kandidieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil will SPD-Parteivorsitzender werden. Er habe sich entschieden, beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu kandidieren, schreibt der 54-Jährige in einem dreiseitigen Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatten die ARD und die "Bild" darüber berichtet./tam/DP/zb