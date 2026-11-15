Medien: Outlook-Störung Grund für Verletzte in Phantasialand

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BRÜHL (dpa-AFX) - Die schwere Störung unter anderem bei dem E-Mail-Programm Outlook von Microsoft ist mit ursächlich für eine Reihe von Verletzten in einem Hotelschwimmbad im Phantasialand in Brühl. Das berichtet der WDR unter Berufung auf das Unternehmen. 15 Menschen wurden in dem Schwimmbad am Freitag wegen zu viel Chlors im Wasser verletzt.

Wegen der Microsoft-Störung sind laut dem Phantasialand keine Mails angekommen. Deshalb habe niemand mitbekommen, dass das Wartungssicherheitssystem der Saunalandschaft längst per Mail Alarm geschlagen habe, heißt es in dem Bericht. Das automatische Dosiersystem habe zu viel Chlor in den Pool gepumpt. Eine dpa-Anfrage an das Phantasialand blieb zunächst unbeantwortet.

Vier Verletzte kamen ins Krankenhaus

Ein mittelschwer verletzter Mensch und drei Leichtverletzte wurden nach Angaben der Feuerwehr am Freitag ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen wurden von einem Notarzt untersucht. Zur Identität und zum Alter der Verletzten gab es keine Angaben.

Das Becken sei zeitweilig gesperrt, inzwischen aber wieder geöffnet worden, berichtet der WDR nach Feuerwehrangaben. Das Wasser sei ausgetauscht worden.

Die Störung bei dem Software-Konzern Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen (MEZ) auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen./eub/DP/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft

Das könnte dich auch interessieren

Börse New York
Anleger trennen sich von Halbleiter-Aktien13. Nov. · dpa-AFX
Anleger trennen sich von Halbleiter-Aktien
Aktienkurs gut sieben Prozent im Minus
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang12. Nov. · dpa-AFX
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seinheute, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"gestern, 07:30 Uhr · onvista
Plus
Wachstum, Marge, Investitionen
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Funde13. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen