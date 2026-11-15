Millionen Daten geklaut: Angriff auf französische Postfirma

PARIS (dpa-AFX) - Bei einem riesigen Cyberangriff sind Millionen Adressdaten in Frankreich abgegriffen worden. Eine Tochterfirma der französischen Post wurde Mitte September angegriffen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei dem Zugriff auf Maileva seien Name, Vorname und Anschrift von 22 Millionen Menschen gestohlen worden. Es handle sich damit um einen der größten Cyberangriffe in Frankreich. In dem Land leben rund 69 Millionen Menschen.

Maileva richtet sich an kleine und mittelgroße Unternehmen und bietet den Versand von Post, Abrechnungen und Gehaltszetteln an. Bankdaten seien bei dem Hackerangriff nicht entwendet worden, berichtete AFP. Maileva hat nach eigenen Angaben 70.000 Nutzer. Im Jahr 2024 seien 180 Millionen Dokumente verschickt worden.

Medienberichten zufolge benachrichtigte Maileva alle betroffenen Unternehmen. Ermittlungen liefen. Die Post reagierte auf Anfrage zunächst nicht. Ob die gestohlenen Daten nur Menschen in Frankreich betreffen oder auch Menschen im Ausland betroffen sind, war zunächst unklar./rbo/DP/zb