Pressestimme/'NZZ am Sonntag': Retourkutsche für den US-Vizepräsidenten

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" kommentiert die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Kritik seines Vizepräsidenten am Iran-Krieg:

"Schon einen Tag nach den Midterms hat US-Vizepräsident JD Vance eine Fehde mit seinem Chef angezettelt. Er machte den von Donald Trump begonnenen Iran-Krieg für die Wahlniederlage der Republikaner verantwortlich. Der Präsident gestand grimmig ein, diese Analyse "stimme größtenteils", verteidigte aber den Krieg.

Es war zweifellos Vance' Versuch, sich für eine Kandidatur 2028 von Trumps Politik abzugrenzen. (...) Es war Vance, der sich vor dem Militärschlag für ein Abkommen einsetzte, doch die Verhandlungen scheiterten, und Trump schlug los - vielleicht sogar, um ihm zu schaden. Immerhin hatte Vance den Krieg schon zuvor öffentlich abgelehnt. Trump sagte damals nur, Vance ticke "philosophisch ein bisschen anders" als er.

Nun hat er dem untreuen Wiederholungstäter eine Retourkutsche verpasst, ihn aus den Verhandlungen mit Iran genommen und ein Abkommen für überflüssig erklärt. Das dämpft jede Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung - und verkleinert den politischen Spielraum des Vize. Trumps Rache stand im Kleingedruckten: Vance solle "seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" der "massiven Korruption und Kriminalität" in demokratisch regierten Gliedstaaten widmen. Zu gewinnen gibt es da wenig."/pau/DP/zb