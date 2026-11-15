Pressestimme/'The Telegraph': Burnham sieht EU-Debatte als Win-win-Situation

LONDON (dpa-AFX) - Zur Debatte in Großbritannien über eine mögliche Rückkehr des Landes in die EU meint die Londoner Zeitung "The Telegraph" am Sonntag:

"Vielleicht glaubt Premierminister Andy Burnham, dass die Wiederaufnahme der EU-Debatte eine politische Win-win-Situation darstellt. Er kann so tun, als sei die schwache Wirtschaftsleistung Großbritanniens auf den Brexit zurückzuführen und nicht auf die hohen Steuern und das Missmanagement der regierenden Labour-Partei. Vielleicht hilft ihm das, EU-Befürworter unter den Wählern zurückzugewinnen, die von Labour zu den Liberaldemokraten oder den Grünen abgewandert waren. Womöglich glaubt er auch, dass dies eine brauchbare Taktik ist, um davon abzulenken, dass er selbst so wenige Ideen hat, wie die Herausforderungen angegangen werden sollten, vor denen Großbritannien steht.

Burnham dürfte den politischen Kampf, den er damit anzettelt, allerdings erheblich unterschätzen. Die Befürworter eines Wiedereintritts in die EU reden sich ein, dass die Öffentlichkeit den Brexit mittlerweile überwiegend bedauert und eine Debatte über die Rückkehr nach Europa von den Wählern, die vom politischen Versagen Großbritanniens erschöpft sind, mit Begeisterung aufgenommen wird. (...)

Die EU-Anhänger haben die Jahre seit dem Brexit größtenteils damit verbracht, unter sich zu diskutieren, den Austritt als Akt des Vandalismus zu beklagen und sich selbst davon zu überzeugen, dass alles wieder gut wird, wenn man ihn nur rückgängig machen würde. (...) Zwar war vieles, was seit dem Brexit-Referendum 2016 geschehen ist, enttäuschend. In den Bereichen Einwanderung, Energie und Wirtschaft haben aufeinanderfolgende Regierungen ihre neuen Befugnisse missbraucht, und Großbritannien ist dadurch schlechter dran. Doch nichts davon ist ein Argument für einen Wiedereintritt in die EU."/pau/DP/zb