ROUNDUP: Kleinere Gen-Z-Proteste - 22 Festnahmen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den großen Gen-Z-Protesten vor zwei Wochen sind bei erneuten Demonstrationen diesmal deutlich weniger junge Menschen auf die Straße gegangen. Bis in die Abendstunden blieb es dabei größtenteils friedlich.

In Berlin spitzte sich die Lage am Abend dagegen zu: Wie die Polizei der Bundeshauptstadt gegen 21.30 Uhr auf der Plattform X mitteilte, wurden bei einem Protest im Stadtteil Charlottenburg insgesamt 22 Menschen vorläufig festgenommen, unter anderem nach dem Abbrennen von Pyrotechnik. 13 Strafanzeigen wurden demnach aufgrund von Landfriedensbrüchen, tätlichem Angriff, Widerständen und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften erstattet.

In der Spitze hätten sich rund 1.200 Menschen an der Versammlung beteiligt - angemeldet waren lediglich 100. Die Polizei war mit 700 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Polizeibeamte seien verletzt worden, hieß es.

Bis zu 670 Teilnehmer in Bremen

In der Bremer Innenstadt beteiligten sich in der Spitze 670 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem erneuten Jugendprotest, wie eine Polizeisprecherin nach dem Ende der Demonstration sagte. Angemeldet waren von den Veranstaltern rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Alles verlief in der Hansestadt nach Polizeiangaben diesmal friedlich. Bei einer vorherigen Demonstration der Initiative "Gen Z regelt" Ende Oktober war es dagegen nach einem friedlichen Beginn zu Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte waren laut der Polizei mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Mindestens ein Müllcontainer wurde in Brand gesetzt. Rund 2.800 Menschen waren damals in Bremen auf die Straße gegangen.

Auch in NRW überschaubare Mengen

Auch bei erneuten Protestaktionen in Nordrhein-Westfalen waren deutlich weniger Demonstranten dabei als noch vor zwei Wochen. In Wuppertal zogen etwa 80 Demonstrierende durch die Stadt, wie ein Polizeisprecher am frühen Abend sagte. Auf Transparenten waren Sprüche wie "Bildung statt Profite! Die Unis gehören uns - nicht der Elite!" oder "Gen Z regelt das" zu lesen. Der Protest sei störungsfrei geblieben. Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

In Düsseldorf versammelten sich am späten Nachmittag etwa 100 Menschen, um durch die Innenstadt zu ziehen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem großen Aufgebot. Es sei überwiegend friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin nach dem Ende der Demo am Abend. Demnach wurde zweimal Pyrotechnik gezündet. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen Unbekannt.

Das fordern die Demonstranten

Die Initiative "Gen Z regelt" fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

"Gen Z regelt" hatte an Halloween am 31. Oktober zu Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Zehntausende junge Menschen gingen damals größtenteils friedlich zum Protest auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die größtenteils im Anschluss an die Proteste stattfanden.

Deutlich größer sollen wieder weitere Demonstrationen am kommenden Freitag in Deutschland und Europa werden: Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In Berlin wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet./trs/DP/zb